Gefährliches Überholmanöver: 24-Jähriger schwer verletzt

Eine schwer- und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf der L 195 zwischen Owingen und Herdwangen ereignet hat.

Mehrere Autos involviert

Wie die Polizei mitteilt, war ein 28-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Herdwangen unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Dacia an. Dabei übersah er jedoch den Audi eines entgegenkommenden 24-Jährigen. Sowohl der Dacia-Fahrer, als auch der BMW-Fahrer setzten zur Vollbremsung an, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein dahinterfahrender 19 Jahre alter Audi-Lenker erkannte die Gefahr spät, bremste ebenfalls stark ab und wich auf die Gegenfahrspur aus, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammenstieß.

Feuerwehr muss 24-Jährigen befreien

Der Wagen des 24-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn gedrückt. Feuerwehrleute mussten den Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 24-Jährigen und den 19-Jährigen, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, in ein Krankenhaus.

Der Unfallverursacher im BMW, gegen den nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurden, sowie die Dacia-Fahrerin blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis gegen 9.30 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.