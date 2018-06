Geberit steigert Nettoumsatz im ersten Quartal um 12,9 Prozent

Einen „gut gelungenen Start ins Geschäftsjahr 2016“ hat der Schweizer Sanitärtechnik-Konzern Geberit am Donnerstag vermeldet: Der Nettoumsatz im ersten Quartal habe um 12,9 Prozent auf 718,6 Millionen Schweizer Franken (654,8 Millionen Euro) zugenommen. Bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte handele es sich um einen Anstieg von 3,1 Prozent.

Europa als größte Region legte im ersten Quartal organisch und in lokalen Währungen um 3,7 Prozent zu. In der Region Nahost/Afrika lag das Plus bei 2,5 Prozent. Umsatzrückgänge verzeichnete Geberit hingegen in den Regionen Amerika (minus 3,6 Prozent) und Fernost/Pazifik (minus 7,6 Prozent).

Im vergangenen Jahr hatte Geberit die Übernahme des finnischen Sanitärkeramikproduzenten Sanitec abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Folgen dieser Übernahme auch noch im Geschäftsjahr 2016 negativ niederschlagen werden – wenn auch deutlich geringer als im Vorjahr. Als Gründe nennt Geberit Akquisitions- und Integrationskosten.

Zur besseren Vergleichbarkeit weist Geberit im Quartalsbericht Zahlen aus, die um die Akquisitions- und Integrationskosten der Sanitec-Übernahme bereinigt wurden. Demnach stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 13,1 Prozent auf 209,2 Millionen Schweizer Franken (190,6 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis (Gewinn vor Zinsen und Steuern, Ebit) nahm um 13 Prozent auf 183,8 Millionen Schweizer Franken (167,5 Millionen Euro) zu.

„Positiv beeinflusst waren die operativen Margen durch höhere Verkaufsvolumina, tiefere Rohmaterialpreise und Synergien aufgrund der Integration von Sanitec“, schreibt Geberit in einer Pressemitteilung. „Negativ wirkten sich Währungseffekte und höhere Personalkosten aus.“ Das bereinigte Nettoergebnis habe sich um 17,5 Prozent auf 158,7 Millionen Schweizer Franken (144,7 Millionen Euro) erhöht. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen will Geberit im Geschäftsjahr 2016 weiter Marktanteile hinzu gewinnen.