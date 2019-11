Gaspedal reagiert nicht mehr

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ereignete sich am Donnerstag gegen 5.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Marienstraße. Eine Mopedauto-Lenkerin fuhr in Richtung Friedhofstraße, als plötzlich laut ihren Angaben das Gaspedal nicht mehr reagierte und das Automatikgetriebe sich nicht mehr regeln ließ. Sie geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte hier frontal gegen einen ordnungsgemäß geparkten Kleinbus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.