Ganztagsbetreuung an der Härleschule wird immer wichtiger

Die 33-Jährige Jenny Schmid aus Dürmentingen ist neue Leiterin der Grundschule am Härle in Pfullendorf. Im Interview spricht sie über ihren Start, die immer wichtigere Ganztagsbetreuung und darüber, was sie sich als Schulleiterin vorgenommen hat.

Was ist das Reizvolle an der Arbeit mit Grundschulkindern?

Kinder im Grundschulalter sind wissbegierig, total offen und ehrlich. Aus meiner Sicht sind das schöne Eigenschaften, die bei Erwachsenen oft nicht mehr so ausgeprägt sind. An der Bilharzschule in Sigmaringen habe ich hauptsächlich in den Klassen 5 bis 9 unterrichtet. Auch das hat mir Spaß gemacht. Ältere Kinder und Jugendliche bringen eben andere Voraussetzungen mit und beschäftigen sich mit anderen Problemen. Die Arbeit mit älteren Schülern fordert uns Lehrer anders als die mit jüngeren. Aber für mich hat beides seinen Reiz.

Wann war für Sie klar, dass Sie Lehrerin werden wollen?

Etwa in der zwölften Klasse, auf jeden Fall vor dem Abitur. Für mich war immer klar, dass ich keine eintönige Arbeit machen will. Ich möchte etwas arbeiten, bei dem ich viel mit Menschen zu tun habe – am liebsten mit Kindern und Jugendlichen. Deshalb habe ich mich für das Lehramtsstudium entschieden.

Nach dem Referendariat haben Sie acht Jahre lang an der Bilharzschule unterrichtet. Wie haben Sie die Zeit dort erlebt?

Mir hat es an der Schule sehr gut gefallen. Ich habe mit tollen Kollegen zusammengearbeitet und eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülern aufbauen können. Als Vertrauenslehrerin habe ich viel mit der Schülermitverantwortung zusammengearbeitet und dadurch mit den Schülern eng in Kontakt gestanden. Außerdem konnte ich wertvolle Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit sammeln.

Und dann sind Sie stellvertretende Schulleiterin geworden.

In den anderthalb Jahren habe ich so viel gelernt wie noch nie zuvor – vor allem auch dank der Kollegen. Es war wirklich eine tolle Zeit, aber wie sagt man so schön: Man soll gehen, wenn’s am schönsten ist.

Das Schulamt hat ziemlich lange erfolglos einen neuen Leiter für die Härleschule gesucht. Warum haben Sie sich erst so spät beworben?

Weil sich das genau zeitlich überschnitten hat. An die stellvertretende Schulleitung der Bilharzschule bin ich ja eher zufällig gekommen – ohne vorherige Ambitionen auf diese Stelle. Erst als ich die neue Aufgabe dann angenommen habe, habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das organisatorische Arbeiten parallel zum Unterricht macht. Nach anderthalb Jahren als kommissarische stellvertretende Schulleiterin in Sigmaringen habe ich mir die neue Stelle in Pfullendorf dann auch zugetraut und mich beworben.

Wie war denn Ihr Start?

Aufregend. Es gab direkt viel zu tun: von den Schulanmeldungen über eine Elternbeiratssitzung bis hin zu einer Dienstbesprechung mit dem Schulamt. Mein erster Eindruck vom Kollegium ist sehr gut. Schon nach gut drei Wochen fühlt es sich an, als hätte ich nie woanders gearbeitet.

Wie viel Gestaltungsspielraum hat man als Schulleiterin überhaupt?

Meiner Meinung nach hängt das davon ab, wie viel jeder einzelne tatsächlich selbst gestalten will. Nachdem die Sanierung und Erweiterung der Härleschule inzwischen abgeschlossen ist, haben wir ideale räumliche Voraussetzungen. Die Differenzierungsräume der einzelnen Klassen müssen jetzt mit Leben gefüllt werden und wir wollen zum Beispiel mit unserer toll ausgestatteten Schülerbücherei starten.

Was haben Sie sich inhaltlich vorgenommen?

Vieles an der Härleschule funktioniert bereits hervorragend – da gibt es meiner Meinung nach auch nichts dran zu ändern. Mir ist am wichtigsten, dass sich alle wohlfühlen können. Mein Wunsch ist, dass jeder nach dem Aufstehen sagt: Ich gehe gerne in die Schule. Und Eltern sollen ihre Kinder bei uns an der Härleschule und an der Außenstelle Löwen gut aufgehoben wissen.

Welche Rolle spielt dabei die Ganztagsbetreuung?

Die ist, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft, für viele Eltern zu einem existenziellen Baustein geworden. Aus dem Schulleben ist sie deshalb nicht mehr wegzudenken. Es ist einfach gewinnbringend, am Nachmittag gut gelaunte Kinder in der Schule zu sehen. Sie bekommen ein Mittagessen und können in der Schule aktiv werden, von sportlich bis kreativ. Das ist doch so viel besser als wenn Kinder alleine zu Hause vor der Spielekonsole sitzen. Leider ist es heute nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder nach draußen zum Spielen gehen oder dass sie jemand bei den Hausaufgaben unterstützt.