Gäste können gleich selbst zum Pinsel greifen

Die ersten Kurse in den neuen Räumen haben zwar schon im Sommer stattgefunden, doch erst jetzt haben Till Schilling und seine Mitstreiter die letzten Umzugskartons ausgepackt. Am kommenden Samstag, 24. November, feiern sie ab 15 Uhr die Eröffnung der Kinder- und Jugendkunstschule in ihrer neuen Unterkunft beim ehemaligen Restaurant Deutscher Kaiser am Marktplatz. Für Besucher gibt es viel zu sehen, vor allem aber viel auszuprobieren. „Kinder und Jugendliche können direkt loslegen“, sagt Schilling, der die Kunstschule seit zwei Jahren leitet.

Ergeben hatte sich der Umzug durch Zufall: Bei Familie Stadelhofer, der das Gebäude am alten Spital gehört, durfte Till Schilling Seifenkisten unterstellen, die in seinen Kunstschulprojekten entstanden waren. Dadurch bekam er Anfang dieses Jahres mit, dass der Vormieter der Kunstschule auszog – und packte erst die Gelegenheit am Schopf und wenig später die ersten Kartons. Ausschlaggebend war dabei vor allem, dass Künstlern und Kursteilnehmern in den neuen Räumen deutlich mehr Platz zur Verfügung steht als in der alten Unterkunft über dem Café Moccafloor.

Fest installierte Töpferwerkstatt

Bereits am 17. Mai hatte in den neuen Räumen am alten Spital eine Benefiz-Auktion stattgefunden, die den Projekten der Schule und der Arbeit mit Kindern und Frauen aus Flüchtlingsfamilien diente. „Der eigentliche Umzug ist relativ zügig über die Bühne gegangen“, sagt Till Schilling. Bis die Räume fertig eingerichtet waren, habe es dann allerdings noch einige Zeit gedauert. So werde noch in diesen Tagen eine Töpferwerkstatt eingerichtet. Diese bekomme ebenso einen festen Platz wie die Werkstatt, die Spiegel für die Tanzkurse und die Malwand. „Damit bieten uns die neuen Räume einen großen Vorteil“, sagt Schilling. „Die Werkstatt müssen wir nicht mehr aus- und einräumen und fürs Malen muss man nur noch die Farbtöpfe aufdrehen und kann direkt anfangen.“

Gleich mitmachen können auch die kleinen und großen Besucher am Samstagnachmittag. „Unsere Gäste können malen, modellieren, airbrushen, tanzen und musizieren“, sagt Till Schilling. Als Ansprechpartner stehen ihnen viele der Kunstschuldozenten zur Verfügung, die einen Einblick in verschiedene künstlerische Techniken geben. Ein Jongleur ist ebenfalls mit von der Partie. Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) beteiligt sich mit dem Projekt „Die KreAktiven“ und lässt eine Kunstinstallation mit Musik und Bildhauerei entstehen. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden aus Wald hat ihr Kommen zugesagt und hält eine kleine Eröffnungsrede. Angela Clermont und Berthold Waldschütz sorgen für Musik.

Ausbau des MINT-Bereichs

Damit wird bei der offiziellen Eröffnung deutlich, was sich in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen der Kinder- und Jugendkunstschule getan hat. „Wir haben unser Angebot stetig erweitert“, sagt Till Schilling. „Auch deshalb hat es mit dem Umzug ein wenig länger gedauert.“ Neben der bildenden Kunst liegen die Schwerpunkte bei den Kursen auf Tanz und Seifenkisten sowie auf der Arbeit mit Flüchtlingen. Während Dozent Hansjörg Beck im kommenden Jahr sein Engagement bei den Seifenkisten verstärkt, will Dozentin Antje Fischer den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ausbauen.

Mit dem neuen, zentralen Standort am Marktplatz sind die zahlreichen Aktivitäten der Kunstschule inzwischen auch bekannter geworden. „Hin und wieder kommen richtig viele Leute vorbei“, sagt Till Schilling. Eine neue Außenfassade soll dafür sorgen, dass das in Zukunft noch häufiger der Fall sein wird. „Dozentin Susanne Hackenbracht und Kunstschmied Peter Klink arbeiten gerade unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes eine Idee aus“, sagt Schilling. Bei deren Umsetzung sollen dann wieder die Kinder mit ins Boot geholt werden. „Sie sind es schließlich, die von unserer Arbeit profitieren sollen“, sagt Till Schilling.