Führung zu Beständen und „Schätzen“ des Stadtarchivs Pfullendorf

Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Archive und Bibliotheken im Landkreis Sigmaringen“ laden die Stadt Pfullendorf und das Kreiskulturforum am Mittwoch, 15. Juni, 19 Uhr, zu einer Führung zum Stadtarchiv Pfullendorf ein. Die Führung beginnt im historischen Ratssaal im Rathaus Pfullendorf, wo Kreisarchivar Dr. Edwin Ernst Weber die bedeutende kommunale Archivüberlieferung der Stadt Pfullendorf anhand von Findbüchern und einzelnen ausgewählten „Schätzen“ vorstellen wird, wie es in einer Mitteilung heißt. Anschließend ist eine Besichtigung der beiden Archivräume im städtischen Parkhaus in der Uttengasse möglich, wo das Stadtarchiv eine vorübergehende Unterkunft gefunden hat. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt und es wird um Anmeldung unter Email: info@stadt-pfullendorf.de gebeten.

Die ehemalige Reichsstadt Pfullendorf kann unter den Städten im heutigen Landkreis Sigmaringen die mit Abstand gehaltvollste und bedeutendste Kommunalüberlieferung aufweisen. Die ältesten Teile befindet sich allerdings, zunächst durch Beschlagnahmung der hoheitlichen Dokumente im Zuge der Mediatisierung 1803 durch den badischen Staat und sodann durch die 1885 erfolgte freiwillige Hinterlegung von 960 Urkunden von 1257 bis 1838 und von 910 Akten- und Amtsbuchfaszikeln vom 15. bis ins 19. Jahrhundert, überwiegend im Generallandesarchiv Karlsruhe. Mit Amtsbuch- und Rechnungsserien ab dem 16. oder 17. Jahrhundert, darunter die Bürgerbücher ab 1596, Ratsprotokolle ab 1619, Stadtrechnungen ab 1617 und Spitalrechnungen ab 1519, sind bei einer nur wenig systematischen Abscheidung indessen auch wichtige Dokumente zur Stadtgeschichte seit der Frühen Neuzeit vor Ort verblieben und verdichten sich zusammen mit den Verwaltungsunterlagen seit dem 19. Jahrhundert und bis zur Gegenwart zu einer Archivüberlieferung von herausragender Bedeutung. Die Stadt Pfullendorf bemüht sich derzeit um die Ausweisung eines Archivmagazins, das ihrer bedeutenden kommunalen Archivüberlieferung eine konservatorisch und auch für eine öffentliche Archivbenutzung angemessene Unterbringung bietet.