Glimpflich waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in der Bergwaldstraße ereignete. Eine 39-jährige Fußgängerin überquerte unachtsam die Fahrbahn, wodurch es zu einer Kollision mit dem Peugeot einer 70-jährigen Autofahrerin kam. Die Fußgängerin stürzte nach dem Zusammenprall auf die Fahrbahn, wurde hierbei jedoch nicht verletzt. An ihrem Einkaufstrolley und am Peugeot der 70-Jährigen entstand Sachschaden.