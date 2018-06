Fritz erklärt Rücktritt vom Rücktritt

Nach dem gescheiterten Gütetermin mit Ex-SC Pfullendorf-Trainer Adnan Sijaric am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht Sigmaringen verkündete Martin Fritz seinen Rücktritt als SCP-Präsident (wir berichteten). Am Donnerstag erklärt tritt Fritz im SZ-Gespräch jedoch wieder den den Rücktritt vom Rücktritt.

Herr Fritz, mit Ihrer Rücktrittserklärung am Mittwoch haben Sie Fans, Spieler und Mitglieder geschockt. Ist Ihre Entscheidung wirklich unumstößlich?

Nein, ist sie nicht. Diese Aussage habe ich aus der Emotion heraus gemacht. Ich werde nicht zurücktreten.

Was hat Sie an dem Prozessverlauf denn so geärgert, dass Ihnen offenbar die Sicherung durchgebrannt ist ?

Das Verhalten von Adnan Sijaric. Er stellt das Geld über alles. Er tut jetzt so, als ob ihm nicht klar gewesen wäre, gekündigt worden zu sein. Das ist doch ein Witz. Er nutzt jetzt einen juristisch vielleicht nicht ganz formgerecht formulierten Paragraphen in seinem Vertrag, um mehr Abfindung heraus zu holen, als ihm zu steht, nämlich drei Monatsgehälter. Wir kämpfen beim SCP um jeden Euro kämpfen, Tag für Tag. Keiner weiß das besser als er. In diesem Verein ist er groß geworden und dieser Verein hat ihm die Chance gegeben, sich als Trainer überregional zu profilieren. In dieser Zeit, die ja nicht gerade als die erfolgreichste der Clubgeschichte eingegangen ist, haben wir ihm immer den Rücken gestärkt hat. Da kann ich dieses Verhalten jetzt nicht nachvollziehen, das bringt mich auf die Palme.

Jetzt liegen die Parteien unter dem Strich noch um 2800 Euro auseinander. Wie beurteilen Sie die Chancen, dass das für nächste Woche geplante außergerichtliche Gespräch zu einer Lösung führt?

Das wird man sehen. Da wird man schon eine Lösung finden. Wenn nicht, geht es halt vor Gericht weiter.

Sie sind erst zwei Monate im Amt, lassen immer wieder durchblicken, dass Sie sich mehr Unterstützung von manchen Vorstandskollegen erhoffen.

Ich werde jetzt nicht auch noch auf meine Vorstandskollegen losgehen. Wir sind einfach zu wenig Leute im Verein, die hier mitarbeiten. Aber es muss allen mal klar werden: Ich, Martin Fritz, bin nicht der SC Pfullendorf. Aber auf meinem Schreibtisch landet einfach alles: Kaputte Waschmaschine, Gehaltsfragen, leerer Kühlschrank beim Spieler, wo ist der Jugendbus, egal was. Ruf den Fritz an, heißt es dann.

Jetzt ist auch noch Jugendleiter Hubert Blum zurückgetreten.

Ja. Leider.