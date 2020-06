Friedhofskonzept ermöglicht verschiedene Bestattungsarten

Mit dem Pfullendorfer Friedhof hat sich der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Dienstag beschäftigt. Bei einer ausführlichen Begehung erörterte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter, unterstützt von Friedhofswärter Günther Winkler, die von Friedhofsbesuchern kritisierten Schwachpunkte und stellte mögliche Verbesserungen und Erweiterungen des Bestattungsangebots vor.

Einer dieser Kritikpunkte, so erklärte der Stadtbaumeister, seien die Wege, die teilweise wegen ihrer Beläge nur schwer mit dem Rollstuhl oder dem Rollator genutzt werden können. „Darüber müssen wir uns Gedanken machen“, sagte Peter. Er erinnerte daran, dass die Friedhofshalle vor einigen Jahren grundlegend saniert wurde, und wies auf die bereits sanierten Teile der Mauer hin. Eine Verschönerungsmaßnahme, die nach und nach fortgesetzt werden soll. Weiterhin plant die Stadt eine Erweiterung des Angebots an Bestattungsformen. So wird als bereits beschlossene Maßnahme nicht nur das bei den Angehörigen Verstorbener beliebte gärtnergepflegte Grabfeld erweitert, sondern es wird auch über ein Grabfeld für muslimische Bestattungen nachgedacht.

Bisher würden die Verstorbenen der muslimischen Mitbürger häufig in ihre Heimatländer zurückgebracht, erklärte Peter. Hier sei aber ein Wandel zu erkennen. Der Stadtbaumeister stellte deshalb den Räten eine Fläche an der Südostseite der Friedhofsmauer vor, in der Muslime nach ihrer Tradition und mit Ausrichtung nach Mekka bestattet werden könnten. Als weitere geplante Angebotserweiterung verwies Peter auf eine Fläche mit altem Baumbestand, auf der anonyme und nicht anonyme Baumbestattungen ermöglicht werden könnten. Ein weiteres Thema, das die Räte bei der Begehung beschäftigte, waren beispielsweise die Standorte für Abfälle und Gießkannen.

Zurück im Ratssaal verdeutlichte der Stadtbaumeister die Situation auf den Friedhöfen in den Ortsteilen und der Stadt anhand zahlreicher Fotos. Die Nachfrage nach verschiedenen Bestattungsformen unterscheide sich in der Stadt und in den Teilgemeinden, sagte Peter. Er berichtete von einer großen Nachfrage nach gärtnergepflegten Grabstätten in der Kernstadt. Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel, dass sich jede Verschönerung des Friedhofs auf die Gebührenkalkulation und damit auch auf die Bestattungskosten niederschlage.

Der Gemeinderat muss nun in seinen nächsten Sitzungen entscheiden, welche Verschönerungsmaßnahmen und Erweiterungen des Bestattungsangebots umgesetzt werden sollen.