Freies Rollenspiel bereichert das Ferienprogramm

Albert Herrmann bietet das Jeux Dramatiques in vier Workshops im Jugendhaus an. Am Donnerstag, 9., und Freitag, 10. August, sind jeweils von 10 bis 11.30 Uhr Kinder von sechs bis zwölf Jahren eingeladen. Nachmittags finden an beiden Tagen von 13 bis 14.30 Uhr Workshops für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren statt. Die Gebühr beträgt vier Euro. Anmeldungen werden den Modalitäten des Kinder- und Jugendbüros entsprechend zunächst am Montag, 9. Juli, im Foyer der Sechslindenschule entgegengenommen. Weitere Termine sind Dienstag, 10. Juli, von 16.30 bis 18.30 Uhr, und Donnerstag, 12. Juli, von 10.30 bis 13 Uhr im Jugendhaus am Kirchplatz.