Freie Wähler wollen einen Kreisverband gründen

Die Freien Wähler gründen einen Kreisverband: Am Mittwoch, 19. Oktober, findet um 20 Uhr im Hotel Adler in Pfullendorf die Gründungsveranstaltung statt. Eingeladen ist jeder, der Interesse an überparteilicher Politik und Austausch hat und sich lokal engagieren möchte. Die Idee für die Gründung des Kreisverbandes stammt aus der Kreistagsfraktion der Freien Wähler. Kreisrat Thomas Jacob fungiert als Ansprechpartner.

„Die Kreistagsfraktion erreicht nicht alle“, so Jacob. Er ist im Ortsverein Pfullendorf tätig. Rund 300 Mitglieder gibt es dort. Die Freien Wähler sind außerdem in Wald, Sigmaringen und Bad Saulgau vertreten. Kreisweit gibt es, so schätzt Jacob, etwa 350 Mitglieder der Freien Wähler. Doch es gebe auch weiße Flecken auf der Landkarte. „Gammertingen ist beispielsweise eine Freie-Wähler-Diaspora“, so Jacob. Deswegen soll der Kreisverband diejenigen ansprechen, die bislang noch keinem Verein beigetreten sind, noch nicht organisiert sind – aber natürlich auch Mitglieder der Kreistagsfraktion. In der Satzung sind als Ziele des Vereines genannt: „Austausch kommunalpolitischer Erfahrungen, gemeinsame Aufgabenlösungen, Einflussnahme auf die politische Willensbildung im Landkreis Sigmaringen, die Verwirklichung sachbezogener, parteipolitisch neutraler und nicht an Ideologie und Gruppenegoismus orientierter Politik.“

„Der Kreisverband soll ein Dach für die Ortsvereine sein“, so Jacob. Außerdem soll die Gründung eines Kreisverbandes das Erstellen einer Liste bei der Kommunalwahl erleichtern. „Bislang brauchte man immer unterstützende Unterschriften, das war aufwendig. Künftig legt die Mitgliederversammlung eine Liste fest, die man einreichen kann“, erklärt Jacob. Es ist geplant, dass der Kreisverband einmal im Jahr eine größere Veranstaltung organisiert, wie beispielsweise einen Vortrag. Ansonsten wolle man sich zwei- bis dreimal im Jahr treffen – in Wahljahren häufiger. „2017 starten wir mit unserer Arbeit“, sagt Jacob. Er hofft auf 30 bis 40 Interessierte am kommenden Mittwoch.