Freibad-Kiosk bekommt wieder einen neuen Pächter

Ganz allmählich deuten sich mildere Temperaturen an und leidenschaftliche Schwimmer können dem Start der Freibad-Saison entgegenfiebern. Diese beginnt in Pfullendorf am Freitag, 18. Mai – mit einem neuen Kiosk-Pächter, einem neuen Spielgerät für Kinder und einem erneut ambitionierten Ziel bei den Besucherzahlen.

Nach gerade mal einer einzigen Saison musste sich Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg-Arne Bias schon wieder auf die Suche nach einem neuen Betreiber für den Freibad-Kiosk begeben. „Der Pächter, für den wir uns zum Start der Saison 2017 entschieden hatten, musste aus gesundheitlichen Gründen wieder aufhören“, sagt Bias. Über die Zoller-Hof-Brauerei kam er allerdings mit der Unternehmergesellschaft PVM Service in Kontakt. Diese betreibt seit einem Jahr das Seefreibad in Illmensee und übernimmt ab Samstag, 12. Mai, auch den Betrieb des Freibads in Heiligenberg.

Tages-Aktionen im Kiosk

In Pfullendorf beschränken sich PVM-Chefin Elena Link-Kubenz und ihr Mann Tobias Kubenz, der ebenfalls im Unternehmen mitarbeitet, auf den Kiosk. „Dort wollen wir die üblichen Speisen anbieten, die sich auch in Illmensee bewährt haben: von Salat über Würstchen, Schnitzel und Pommes bis hin zu Wurstsalat und Pizza“, sagt Florian Kubenz. Beliebt seien außerdem Chili-Cheese-Nuggets und Slush-Getränke – halbgefrorenes Trinkeis. Auch verschiedene Tages-Aktionen, Kaffee-Varianten und Tees soll es geben. „Einige Stammgäste kommen schließlich auch bei schlechtem Wetter zum Schwimmen“, sagt Kubenz.

Jörg-Arne Bias ist derweil zuversichtlich, damit einen geeigneten Pächter gefunden zu haben. „Wir haben in den Gesprächen gemerkt, dass Frau Link-Kubenz und ihr Mann einiges an Erfahrung mitbringen“, sagt Bias. „Und was sie machen, läuft in Illmensee auch sehr gut.“

Neu wird in der Freibad-Saison 2018 nicht nur das Angebot am Kiosk sein. So soll in den kommenden Tagen ein Schiffs-Klettergerüst für den Spielplatz geliefert und aufgebaut werden. Dessen Anschaffung wurde nötig, weil bei einem Sturm in einer Nacht im August 2017 ein Baum auf das Piratenschiff des Kinderspielplatzes stürzte.

Ziel sind 70 000 Besucher

Nach Ostern will das Freibad-Team, bestehend aus Markus Eggerl, Axel Hirsch, Tina Widmann und Tanja Müller, die Anlage fit für die Saison machen. „Sie müssen die Becken ablassen und reinigen, Pflanzen und Rasen auf Vordermann bringen und die Sanitär-Anlagen wieder in Betrieb nehmen“, sagt Jörg-Arne Bias. Er hat sich erneut zum Ziel gesetzt, in der bevorstehenden Saison die 70 000-Besucher-Marke zu knacken – auch wenn das in den vergangenen Jahren nie geklappt hat.

So beobachtet Bias ein verändertes Freizeitverhalten in allen Altersklassen, vor allem aber bei Kindern und Jugendlichen. „Wir haben damals das Freibad als Treffpunkt am Nachmittag genutzt“, sagt der Stadtwerke-Chef. „Heute bleiben Jugendliche über ihr Smartphone in Kontakt – und sitzen deutlich länger in der Schule.“ Dennoch halte er an der 70 000-Badegäste-Marke fest. Dass diese bislang nicht durchbrochen wurde, liege an den durchwachsenen Sommern der vergangenen Jahre. Für 2018 hoffe er aber wieder einmal auf lang anhaltendes Badewetter.