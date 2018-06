Frauen ermitteln Hallenmeister

Am frühen Sonntagabend wird für eine Frauenmannschaft vom Bodensee ein Bezirkstitel vorzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen. Dann ist die Frage beantwortet, aus welchem Verein die besten Futsalspielerinnen der hiesigen Bezirks- und Kreisliga kommen. Sie dürfen sich dann nicht nur Bezirksmeister nennen, sondern qualifizieren sich mit diesem Erfolg für die Teilnahme am Endturnier des Südbadischen Fußballverbandes.

Das Turnier beginnt am Sonntagvormittag um 10 Uhr in der Radolfzeller Unterseehalle und wird vom BSV Nordstern ausgerichtet. 16 Teams haben sich angemeldet, was gegenüber dem Vorjahr (14) eine positive Entwicklung des Frauenfußballs signalisiert. Eingeteilt wurden die Teilnehmer in vier Gruppen, deren Zusammensetzung ein interessantes Kräftemessen verspricht. Angeführt wird das Feld von Titelverteidiger und Bezirksliga-Spitzenreiter SV Deggenhausertal sowie dem FC Überlingen, dem BC Konstanz-Egg und der SG Radolfzell/Öhningen/ESV Singen als weiteren Bezirksligisten. Die Vorrundenbegegnungen dauern bis kurz nach 15 Uhr, danach folgen zwei Stunden mit Viertel- und Halbfinale sowie das Spiel um Platz drei und das Endspiel. Die Siegerehrung beschließt den Wettbewerb.

Gruppe A: TSV Aach-Linz 2, SV Deggenhausertal, SV Denkingen, SG Volkertshausen/DJK Singen/SV Hausen; Gruppe B: BC Konstanz-Egg, SV Litzelstetten 2, SG Owingen-Billafingen/Bonndorf, BSV Nordstern Radolfzell; Gruppe C: SV Deggenhausertal 2, SG Radolfzell/Öhningen/ESV Singen, SG Sauldorf/Gallmannsweil/Meßkirch, FC Überlingen; Gruppe D: FC Überlingen 2, SG Owingen-Billafingen/Bonndorf 2, FC Uhldingen, FC Hilzingen (kha)