Beim Befüllen eines Bioethanolofens hat sich eine 32-jährige Frau am Sonntag in Pfullendorf schwere Verbrennungen am Oberkörper zugezogen.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, kam es gegen 11.45 Uhr zu einer heftigen Verpuffung, bei der die Frau verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Ein Angehöriger zog sich beim Löschen des Brandes leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.