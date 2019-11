Frau kommt von der Straße ab

Großes Glück hat eine 39-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Weithartstraße gehabt. Die Frau war in Richtung Mengen gefahren und nach eigenen Einlassungen infolge Müdigkeit mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, wo sie zunächst einen Baum touchierte und anschließend gegen einen weiteren Baum prallte. Die die Autofahrerin zog sich lediglich Prellungen zu, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, teilt die Polizei mit.