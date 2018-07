Frau gewürgt: Polizei sucht das unbekannte Opfer

Ein 30-jähriger Mann hat bei der Mallorca-Schlager-Party „Seepark 6“ in Pfullendorf in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gebissen. Einschreiten musste die Polizei auch am Samstagabend, als ein 22-jähriger Gast vor der Bühne eine bislang unbekannte Frau am Hals packte und nach hinten wegstieß. Jetzt bittet der Polizeiposten Pfullendorf das Opfer darum, sich zu melden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Sonntag mitteilte, wollte sich der 30-jährige Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zum Campingbereich verschaffen, um dort mit seinen Bekannten weiter zu feiern. Allerdings war er nicht im Besitz eines gültigen Campingtickets. Mehrfach versuchte er, sich am Sicherheitsdienst vorbeizumogeln – ohne Erfolg. Nachdem der 30-Jährige stets zurückgewiesen worden war, trat er den Mitarbeitern gegenüber zunehmend aggressiv auf und beleidigte sie. Im weiteren Verlauf rastete der Mann völlig aus, sodass er von den Security-Mitarbeitern fixiert werden musste. Dabei biss er einem Mitarbeiter in den Arm, einem weiteren in den Finger. Der 30-Jährige wurde schließlich in die Obhut von Freunden übergeben, die ihn mitnahmen. Jetzt droht dem Angreifer eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Frau am Hals gepackt und randaliert

Am Samstagabend gegen 20 Uhr fiel den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein 22-jähriger Mann auf. Sie beobachteten ihn dabei, wie er vor der Bühne eine Frau am Hals packte und sie nach hinten wegstieß. Nachdem der deutlich betrunkene Täter von den Security-Mitarbeitern angesprochen wurde, begann er zu randalieren und musste bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nachdem ihm Hausverbot für das Veranstaltungsgelände ausgesprochen worden war, wurde der Betrunkene an Bekannte übergeben, die ihn mitnahmen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Gesucht wird die unbekannte Frau, die von dem 22-Jährigen vor der Bühne gewürgt und gestoßen wurde. Diese wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07552/201 60 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

