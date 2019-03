Frau erkennt Betrugsversuch

Ein falsches Gewinnversprechen sofort durchschaut hat eine 80-jährige Frau in Pfullendorf, als sie am Montagmittag zwei Anrufe einer angeblichen Anwaltskanzlei erhielt, in denen ihr ein Gewinn von nahezu 100 000 Euro in Aussicht gestellt wurde, sofern sie zuvor eine Überweisung in Höhe von 1500 Euro an „Bearbeitungsgebühren“ tätigen würde.

Nachdem die 80-Jährige das Gefühl hatte, in dem Telefonat ausgehorcht zu werden, beendete sie zunächst den Anruf. Im weiteren Verlauf rief die Frau die Telefonnummer, welche sie zuvor abgelesen hatte, selbst zurück, um zum Schein die Bankverbindung für die Überweisung zu erfragen. Daraufhin wurde das Telefonat von den unbekannten Tätern sofort beendet, möglicherweise, da diese Verdacht geschöpft hatten.

Im Anschluss daran zeigte die Frau den Sachverhalt bei der Polizei an. Informationen zu dem Betrugsphänomen falsche Gewinnversprechen sowie weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de