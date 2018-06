Franzosen erkunden Betriebe

Zehn Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren aus der französischen Partnerstadt Saint Jean de Braye haben Pfullendorf besucht. Begleitet vom stellvertretenden Schulleiter Laurent Raggi und Deutsch-Lehrer Patrick Brouillaud schnupperten die Schüler eine Woche lang Pfullendorfer Luft. Allerdings handelte es sich nicht um einen Schüleraustausch im klassischen Sinn, vielmehr arbeiteten die Jugendlichen im Rahmen eines BOGY-Praktikums vier Tage in Pfullendorfer Betrieben.

Die Gastschüler konnten bei Geberit, der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, der Stadtverwaltung, dem Hotel Adler, den Praxen von Zahnarzt Dr. Hannes Melchiar und Tierärztin Dr. Ursula Fischer sowie der logopädagogischen Praxis von Christine Kolano, von Robert Steward von der Kunsthalle Kleinschönach und beim Staufer-Gymnasium Eindrücke von den unterschiedlichen Berufsbildern gewinnen. Katja Schuhmacher vom Staufer-Gymnasium organisierte das Programm. Vor ihrer Abreise berichteten die Schüler Bürgermeister Thomas Kugler bei einem kleinen Empfang im Rats- und Bürgersaal der Stadt, bei dem auch die Gastfamilien teilnahmen, von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.

Herzliche Gastfreundschaft

Was in den Berichten aller Jugendlichen zur Sprache kam: Sie konnten nicht genug erwähnen, wie wohlwollend, freundlich und herzlich sie von den Gastfamilien und ihren Chefs in den Pfullendorfer Betrieben aufgenommen und geduldig begleitet wurden. „Ich hoffe, dass ihr interessante Eindrücke mitnehmt und gute Botschafter für die Freundschaft zwischen unseren Partnerstädten werdet“, sagte Kugler den Schülern zum Abschied. Es sei wichtig, dass insbesondere Jugendliche der beiden Städte zusammenkommen, um die Städtepartnerschaft in Zukunft zu tragen. Sein Dank galt den Gastfamilien, die solche Aufenthalte überhaupt erst möglich machen, den beteiligten Betrieben und Katja Schuhmacher vom Staufer-Gymnasium für die Organisation.