Franziskus-Zitat leitet die Paare als Anregung

Zu einem Gottesdienst für Paare hatte das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch in die Kirche St. Jakobus in Pfullendorf anlässlich des Valentinstages eingeladen. Seit vielen Jahren lädt das Dekanat zu solchen besonderen Gottesdiensten ein. Rund 200 Besucher feierten in diesem Jahr den Gottesdienst in Pfullendorf mit. Übergeordnetes Motto war ein Zitat von Papst Franziskus: „Bitte! Danke! Entschuldigung! Seien wir nicht kleinlich mit dem Gebrauch dieser Worte.“

Der junge Chor „laut-los“ aus Rast-Bichtlingen, unter der Leitung von Volker Nagel, gestaltete musikalisch in erfrischender Weise den Gottesdienst und gab ihm durch die vielen jungen Sänger zwischen 16 und 28 Jahren eine besondere Note. Die vielen Paare unterschiedlichen Alters aus der näheren und weiteren Umgebung ließen sich von der Projektgruppe um Dekanatsreferent Frank Scheifers mit verschiedenen Impulsen anregen, über ihre Partnerschaft nachzudenken.

Die Möglichkeit, als Dank für so Vieles, was einem der Partner schenkt, eine Kerze zu entzünden sowie sich als Paar für den gemeinsamen Weg segnen zu lassen, wurde von dem Paaren angenommen. Das Zitat von Papst Franziskus „Bitte! Danke! Entschuldigung! Seien wir nicht kleinlich mit dem Gebrauch dieser Worte“ erhielten die Paare auf einer Postkarte als Anregung für Zuhause und die beginnende Fastenzeit. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es noch eine Begegnung im neuen Bürgersaal.