Französisch-Zertifikat wird fester Bestandteil des Unterrichts

Das Erlernen der französischen Sprache nimmt am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf immer breiteren Raum ein. So hat die französische Botschaft in Deutschland das Gymnasium als zertifizierte Prüfungsschule für das „Diplome d’études de langue francaise“ (DELF) ausgezeichnet. Außerdem konnte sich das Staufer-Gymnasium als Pilotschule für DELF im Französischunterricht der zehnten Klassen qualifizieren. Das alles soll den Schülern unter anderem einen Vorteil für das spätere Studium oder eine Ausbildung verschaffen.

Im vergangenen Jahr hatten die Schüler Beyza Karaman, Nicole Sauter, Aylin Fox, Leo Hegner, Felix Kremnitzer und Dominik Schwendemann erfolgreich die DELF-Prüfung absolviert. Diese besteht aus einem mündlichen und einem schriftlichen Teil mit einem Hör- und Leseverstehen sowie der Aufgabe, selbst einen Text zu schreiben. Den mündlichen Teil nimmt ein externer Prüfer ab.

Vorbereitung aufs Examen

Zum einen könnten die Schüler mit der bestandenen Prüfung ihre Französischkenntnisse nachweisen, schreibt das Staufer-Gymnasium in einer Pressemitteilung. „Zum anderen ist das Ganze eine hervorragende Vorbereitung auf den Fremdsprachenunterricht in der Kursstufe, in dem die gleichen Kompetenzen verlangt werden“, heißt es darin weiter. Wer den mündlichen Teil der DELF-Prüfung gemeistert habe, sei später außerdem gut vorbereitet, wenn es um mündliche Examen im Abitur oder bei der Kommunikationsprüfung in der Kursstufe geht.

Erste DELF-Prüfungen waren am Staufer-Gymnasium vor zehn Jahren abgenommen worden. Seit 2010 gab es für das international anerkannte Sprachdiplom eine außerunterrichtliche AG, die die Schüler auf die Prüfung vorbereitete. Mit der Qualifikation als Pilotschule für DELF im Französischunterricht der zehnten Klassen wird diese allerdings hinfällig: Drei Französischlehrer des Gymnasiums haben eine zertifizierte Zusatzausbildung durchlaufen, um mit ihren Klassen an diesem Schulversuch in Baden-Württemberg teilnehmen zu können. Die DELF-Prüfung wird damit erstmals im regulären Unterricht vorbereitet und abgelegt. Eine der schriftlichen Klassenarbeiten wird durch die Prüfung ersetzt und die Schüler haben die Möglichkeit, mit der bestandenen mündlichen Zusatzprüfung das DELF-Diplom zu beantragen.