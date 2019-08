Fotoshooting, Citybound und Nachtwanderung

In der zweiten Hälfte der Sommerferien standen im Pfullendorfer Jugendhaus zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche auf dem Programm. Die vierte Ferienwoche startete mit einem Fotoshooting für Mädchen. Unterstützung bei der Umsetzung der Aktion bekamen die Teilnehmerinnen dabei von Linda Herzog, einer ausgebildeten Fotografin und Mediengestalterin. Sie setzte die gestylten Mädchen im Alter zwischen acht und 14 Jahren professionell in Szene. Ein weiterer Programmpunkt der Woche war das „Große Basteln“. Dabei wurde von Kindern zwischen sechs und zehn Jahren fleißig gebastelt, geklebt, gemalt und gefaltet.

Einen Abend nur für Mädchen stand zur Wochenmitte auf der Agenda. Gemeinsam stellten die Teilnehmerinnen Seife, Badebomben und Badesalz her. Im Anschluss gab es Pizza und ein Film wurde angeschaut. Junge Freunde der Kulinarik kamen am Donnerstag auf ihre Kosten. Unter dem Motto „An die Schüsseln, fertig, los...“, standen die Kinder gemeinsam am Herd und konnten dabei zeigen, welches Kochtalent in ihnen schlummert. So entstanden den Nachmittag über Biscuit-Schnecken, Pancake-Lollies, Zipfelmützchen und Schokocrepes. Zum Ende der vierten Woche begaben sich 16 Kinder auf dem Pfullendorfer Zinkenpfad. Während der Wanderung hatten die Teilnehmer die Chance, Wissenswertes über Räuber und die versteckten Zinken zu lernen. Der Ausflug gipfelte in einer gemeinsamen Schatzsuche im Jugendhaus.

Am Dienstag der fünften Ferienwoche fuhren Mädchen und Jungen gemeinsam mit ihren Betreuern nach Ravensburg, um dort einen sogenannten Citybound zu machen. Hierbei bekamen die Kinder Aufgaben, die sie selbstständig lösen mussten und die teilweise einiges an Mut verlangten. So mussten beispielsweise bei einem Tauschspiel mit anderen Menschen Gegenstände getauscht werden. Wichtig dabei war, dass der ertauschte Gegenstand immer einen höheren Wert hatte als der eigene Einsatz. Insgesamt galt es siebenmal zu tauschen, begonnen wurde mit einer Packung Papiertaschentücher. Hinaus in die Natur ging es einen Tag später. Bei der Dämmerungswanderung begaben sich die Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren in den Neidlingwald. Durch verschiedene Spiele sollten sie für den Lebensraum Wald sensibilisiert werden. Als kleine Mutprobe konnten die Kinder gegen Ende noch einen vorgegebene Strecke allein durch den dunklen Wald laufen. In der kommenden Woche wird das Programm fortgesetzt, unter anderem mit einem zweitägigen Graffiti-Kurs.