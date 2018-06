Forschungsergebnisse werden greifbar

Der Denkinger Kunstschmied Peter Klink befasst sich schon seit Jahren mit der Pfullendorfer Stadtplanung. Seit etwa zwei Jahren stellt er seine Erkenntnisse der interessierten Öffentlichkeit vor. Im wahrsten Sinne des Wortes greifbar sollen sie in den kommenden Wochen werden: Klink steht kurz vor der Fertigstellung eines Stadtmodells für das Alte Haus. Die Darstellung veranschaulicht die Bedeutung der Sonnenachsen, der geometrischen Formen und prägnanter Gebäude für die Stadtplanung.

Im Frühjahr hatte die Stadt bei Peter Klink ein Modell seiner Forschungsergebnisse in Auftrag gegeben, seitdem arbeitet der Kunstschmied immer mal wieder an der Veranschaulichung der Theorie. Noch fehlen Straßenzüge und zwei bis drei weitere markante Gebäude. Sind diese fertig, soll das Modell veredelt und vor dem Alten Haus – einem der beiden städtischen Museen – aufgestellt werden.

Peter Klink ist sich sicher, dass die Pfullendorfer Altstadt nicht zufällig so gewachsen ist, wie sie heute aussieht. Im mittelalterlichen Stadtplan entdeckte er Rechtecke, Kreise, eine Fischblase und Pentagramme. Den geometrischen Formen wird teilweise eine bestimmte Bedeutung zugeschrieben. Im Mittelalter verstanden die Menschen die Zusammenhänge zwischen Mathematik und Kosmos als göttliche Formen. Klink bezieht sich jedoch vorrangig auf die vorhandene planerische Geometrie in Beziehung zur aufgehenden Sonne an Sonnenwendtagen beziehungsweise an den Tag- und Nachtgleichen.

Karte fasst Ergebnisse zusammen

In der Vergangenheit stellte der Kunstschmied seine Forschungsergebnisse mehrfach öffentlich vor – in Pfullendorf selbst, aber auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Eine Veröffentlichung in der Reihe „Ramsperger Hefte“, die Klinks Erkenntnisse zusammenfasst, ist bereits vergriffen, eine zweite Auflage ist in Vorbereitung. Eine Faltkarte mit dem Titel „108 Grad in der Wintersonne“ ist im örtlichen Buchhandel erhältlich.

Im Juni veranstaltete Peter Klink ein Symposium zur mittelalterlichen Stadtplanung nach der Sonnenwende und im goldenen Schnitt. In Städten, auf die der Pfullendorfer sein System ebenfalls anwenden konnte, stellte er sich der Diskussion mit Vertretern der Kommunen, mit Historikern und Experten: beispielsweise in Wangen, Biberach, Leutkirch und Markgröningen. Demnächst ist Klink zum gleichen Zweck im Raum Stuttgart zu Gast.

Bei den zahlreichen Veranstaltungen erntete Peter Klink viel Erstaunen und Zuspruch, zum Teil aber auch heftigen Gegenwind. Nicht alle nahmen seine Theorie für voll. „Darunter war aber auch der eine oder andere, der erst von Zufall gesprochen hat, später aber zu mir kam und sagte: Jetzt habe ich es verstanden“, sagt der Kunstschmied. Im Nachhinein sei er deswegen keineswegs verstimmt, sondern fasse solche Reaktionen als Bestätigung auf. „Ich habe nur das öffentlich gemacht, von dem ich mir sicher bin“, sagt Klink. „Tauchen dazu Fragen auf, verstehe ich sie als Herausforderung, meine Theorie zu prüfen.“