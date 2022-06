Florian Paul bringt bringt Nostalgie ins Café Moccafloor

Florian Paul und die „Kapelle der letzten Hoffnung“ gastieren am Mittwoch, 22. Juni, um 20 Uhr im Café Moccafloor in Pfullendorf. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

Florian Paul ist ein Geschichtenerzähler. Er erzählt vom Leben, von der Liebe, von der Einsamkeit, von großen Themen in kleinen Ereignissen, mit rauchiger Stimme und großen Gesten wie ein alter Trinker, der vom Tresen aus versucht die Welt zu erklären. Gemeinsam mit der „Kapelle der letzten Hoffnung“ - bestehend aus Flurin Mück (Drums), Giuliano Loli (Keys), Nils Wrasse (Saxophon) und Susi Lotter (Bass) - kreiert er einen energetischen Sound, der neu und trotzdem voller Nostalgie ist, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Karten gibt es bei der Touristinformation in Pfullendorf, Telefon 07552/251131 und im Café Moccafloor, Telefon 07552/408893.