Flame trotzen der Pandemie mit ihrer ersten CD

Der Deutsche Rock- und Popmusikverband hat die CD „Flame One – All Night Long“ der Countryband Flame aus Illmensee als beste Country-CD 2021 ausgezeichnet. Aufgenommen wurde die Platte im eigenen Studio in der Heimatgemeinde – unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie.

Die Band war 2015 in Illmensee von Jonas und Dieter Maier gegründet worden. Ihr Repertoire umfasst die ganze Vielfalt der Countrymusik: Traditional Country, Country-Klassiker, Country-Rock, Irish Rock sowie eigene ideenreiche Arrangements. Deutsche Countrymusik, Folk und französische Cajunmusik beherrscht die Band ebenfalls.

Was die Stücke auszeichnet

Durch die unterschiedliche musikalische Herkunft der Musiker und die umfassende Instrumentierung wurde Countrymusik aus nahezu allen Sparten möglich. Mehrstimmiger Gesang und traditionelle Instrumente wie Fiddle, Akkordeon, Mandoline, Flöte, Banjo und Gitarren, gepaart mit einem satten Groove aus Drums und Bass, gaben den Stücken ihren individuellen Charakter.

2017 wurde die Band für die Teilnahme am International Country Music Award in Pullman City ausgezeichnet und für den Deutschen Country-Preis des deutschen Rockmusikerverbands nominiert. Bis zum Jahr 2020 konnte die Band bei vielen Konzerten eine Menge Fans gewinnen und auf vielen Bühnen und Events mit viel Spielfreude ihre Musik präsentieren – ob beim Promadenfest in Überlingen, beim Rutenfest in Ravensburg, dem Seehasenfest in Friedrichshafen oder im Jazz-Club Bad Saulgau.

Pause dauert länger als ein Jahr

2020 wurde die Tour der Band dann abrupt von der Corona-Pandemie gestoppt. Keine Proben mehr, keine Konzerte. Mehr als ein Jahr lang konnte sich die Band nicht einmal mehr treffen. Ein Schicksal, mit dem viele Musiker zu kämpfen hatten. Darüber hinaus konnte die Band den Kontakt zum Publikum nur noch über soziale Medien und Streaming aufrecht erhalten.

„Man stand vor der Wahl aufzugeben, wie so viele, oder der Pandemie zu trotzen, sich impfen zu lassen und weiterhin Musik zu machen“, schreibt die Band in einer Pressemitteilung. Die Musiker hätten beschlossen, im eigenen Studio in Illmensee eine CD aufzunehmen, die coronagerecht einzeln eingespielt wurde. Der Spaß und die Leidenschaft für die Countrymusik kehrten zurück und es entstand die erste CD der Band mit 14 Titeln.

Band stellt CD im Internet vor

Allerdings waren bislang keine Konzerte möglich, um die CD auch live präsentieren zu können. Deshalb stellte die Band ihr Werk im Internet vor – und nicht nur die Fans wurden darauf aufmerksam. Auch dem deutschen Rockmusikerverband stellte die Band die Platte vor. Nach einer Prüfung durch verschiedene fachliche Gremien wurde sie nominiert und als beste Country-CD des Jahres 2021 ausgezeichnet.