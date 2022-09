Finnische Band „Uusikuu“ spielt im Maison du Lac

Finnische Musik bringt die Band „Uusikuu“ am Freitag, 23. September, um 19 Uhr ins Maison du Lac im Seepark Linzgau in Pfullendorf.

Im Sommer 2006 spielte die finnische Sängerin Laura Ryhänen gemeinsam mit ihren Mitmusikern und -musikerinnen zum ersten Mal in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung des Kulturbüros Heygster. Was als Probeauftritt gedacht war, entwickelte eine ungeahnte Dynamik. Seit mittlerweile 16 Jahren tourt sie mit ihrem Kleinorchester durch Europa und „begeistert mit ihrer frischen Sicht auf die alte finnische Tanzmusik“.

Uusikuu bringt nordische Unterhaltungsmusik der 1930er bis 1960er-Jahre mit: Jazz, Foxtrott, Folk, Tango, Humppa und Walzer prägten damals die Tanzabende. Die Band nennt ihren Stil „Semi-Romantic Vintage Dance Music“, heißt es weiter.

Das Konzert wird im Haus stattfinden, dieses ist auch beheizt. Außerdem wird ein Shuttle-Service vom Parkplatz Seepark-West, Jägerhof, angeboten. Von dort aus geht es zum Maison du Lac und nach der Veranstaltung auch wieder zurück. Wer den Shuttle-Service nutzen möchte, kann sich per SMS oder telefonisch unter 01622131866 melden. Der Eintritt kostet 16 Euro. Karten sind bei der Touristinformation in Pfullendorf unter der Nummer 07552251131 erhältlich, wer reservieren möchte, kann dies unter der Nummer 0157 53234493 tun.