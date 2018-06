Sein erstes Spiel als Spielertrainer des SV Bermatingen bestreitet Michael Fink am Sonntag bei Ligaschlusslicht FC Singen II. In Kluftern treffen mit Ingo Backert und Marko Barlecaj zwei alte Weggefährten aufeinander, der FC Kluftern empfängt den SC Pfullendorf II. Der TSV Aach-Linz will an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen und trifft auf den FC Bodman-Ludwigshafen. Die Entscheidung im Aufstiegsrennen kann an diesem Wochenende fallen. Der Tabellenführer Markdorf empfängt den SV Deggenhausertal zum Derby.

FC Singen II – SV Bermatingen (So, 14 Uhr). - Eine deutliche 0:4-Niederlage musste der SV Bermatingen gegen den TSV Aach-Linz hinnehmen. Der Verein trennte sich unter der Woche von Trainer Markus Eichner. Die restlichen Spiele wird nun der Bermatinger Allrounder Michael Fink auf der Trainerbank sitzen. Fink sagt zur Partie gegen Aach-Linz: „Es war wohl unser schwächstes Spiel in der Saison. Wir haben nie in die Partie gefunden und verdient verloren.“ Vom Wechsel erhofft sich Fink einen positiven Impuls: „Wir haben ein gutes Verhältnis zu Markus Eichner. Aber die vergangenen Spiele waren einfach zu schwach und am Ende müssen Ergebnisse her. Wir wollen den Bock jetzt gemeinsam umstoßen.“ Vor dem FC Singen II warnt Fink: „Sie haben sich trotz ihrer Tabellensituation noch nicht aufgegeben. Das wird ein sehr schweres Spiel. Wir wissen, dass wir unbedingt die drei Punkte einfahren müssen. Wir müssen unsere instabile Defensive in den Griff bekommen.“

FC Kluftern – SC Pfullendorf II (So, 15 Uhr). - Einen überraschenden Punkt konnte der FC Kluftern gegen Öhningen-Gaienhofen holen. Ingo Backert freut’s: „Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen und haben gut nach vorne gespielt.“ Der SC Pfullendorf II hingegen musste eine 0:1-Niederlage gegen den Hattinger SV hinnehmen. Marko Barlecaj sagt: „Die Niederlage war sehr unglücklich. Insgesamt konnten wir aber zu wenige Akzente im Spiel setzen. Hattingen hat gut gekontert und war gnadenlos effektiv.“ Nun treffen die beiden ehemaligen Weggefährten Backert und Barlecaj, beide spielten früher für den SCP in der Regionalliga, aufeinander. Ingo Backert warnt: „Sie spielen mit die beste Rückrunde aller Bezirksligisten und haben sich von der Abstiegsregion entfernt. Sie können entspannt in die Schlussphase der Saison gehen.“ Barlecaj warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Kluftern will gewinnen. Wir werden einen guten Tag brauchen.“ Beim FC Kluftern kehrt Marco Strobel in die Mannschaft zurück, beim F-Team bekommen einige Spieler eine Pause.

TSV Aach-Linz – FC Bodman-Ludwigshafen (So, 15 Uhr). - Der TSV Aach-Linz feierte am vergangenen Wochenende einen deutlichen 4:0-Sieg über den SV Bermatingen. Deshalb ist TSV-Coach Alessandro Paolantonio zufrieden: „Wir haben Chancen herausgespielt und ein gutes Spiel gezeigt. Die Einstellung hat gestimmt, nur die Chancenverwertung kann man kritisieren. Aber ich bin zufrieden.“ Nun empfängt der TSV Aach-Linz den FC Bodman-Ludwigshafen. Der Aufsteiger überraschte zuletzt beim 3:1-Sieg über den Tabellenzweiten SV Deggenhausertal. Paolantonio will die drei Punkte behalten: „Das wird keine einfache Aufgabe. Wir wissen um die Stärken von Bodman.“

SC Markdorf – SV Deggenhausertal (So, 15 Uhr). - Ein kurioses Spiel hat der Tabellenführer zuletzt erlebt. Gegen den SC Gottmadingen-Bietingen gab es ein 4:4, nach einer 4:0-Führung für Markdorf. SCM-Coach Bernd Filzinger nimmt das Ergebnis gelassen: „Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Wir haben die Partie zu früh abgehakt und wurden bestraft.“ Aber auch der SV Deggenhausertal musste Federn lassen beim 1:3 gegen Bodmann. Sascha Rilli, Trainer des SV Deggenhausertal, ist unzufrieden: „Wir haben den Gegner unterschätzt. Die Einstellung hat nicht gepasst. Wir haben verdient verloren.“ Nun treffen der Tabellenführer Markdorf und der Tabellenzweite Deggenhausertal aufeinander. Mit einem Sieg könnte der SC Markdorf wohl alles klar machen, hätte zehn Punkte Vorsprung. Bernd Filzinger stapelt tief: „Deggenhausertal hat sehr viel Qualität. Für uns ist es das Spiel des Jahres. Wir müssen 90 Minuten Fußball spielen und nicht nur 60.“ Sascha Rilli sagt: „Sie sind klarer Favorit, verfügen über eine hohe Qualität, sind extrem konstant. Aber die Partie ist noch nicht entschieden. Wir werden alles raus hauen und wollen die Punkte einfahren.“ Beim SC Markdorf stehen hinter Sven Benno und Fabian Mauch noch Fragezeichen, der SV Deggenhausertal ist vollzählig.

25. Spieltag: Sa., 16 Uhr: SC Gottmadingen-Bietingen - SV Orsingen-Nenzingen, SV Mühlhausen - FC Öhningen-G.; So., 15 Uhr: FC Singen 04 II - SV Bermatingen (14 Uhr), FC Kluftern - SC Pfullendorf II, Hattinger SV - SV Allensbach, TSV Aach-Linz - FC Bodman-Ludwigshafen, SC Markdorf - SV Deggenhausertal, Türk. SV Konstanz - SV Worblingen (16 Uhr).