Finale findet wieder in Pfullendorf statt

Das Jahr 2013 bringt für Fahrer und Fans in der Region wieder ein hohes Maß an Qualität und Quantität. Ein Saisonhöhepunkt wird das Wochenende 20./21. Juli mit der Deutschen Bergmeisterschaft in Mauenheim und einem Bundesligarennen in Konstanz-Dettingen. Eröffnet wird das Jahr wieder um die Rennen um den Schmolke-Carbon-Cup, dann folgt das Straßenrennen in der Singener Nordstadt. Nach dem Kriterium in Volkertshausen geht es für die Bahnradsportler um den WD-Dittus Bahn-Cup. Fünf Wochen vor der DM feiert der Radsportverein Mauenheim sein 100-jähriges Bestehen mit einem Bergzeitfahren. Bei vielen der Rennen können auch alle Fans ohne Lizenz einmal Radrennluft schnuppern.

Die Märzwochenenden sind wieder für die Rennserie um den Schmolke-Carbon-Cup reserviert. Vier Termine stehen bereits fest, ein fünfter Termin ist noch in Verhandlung. Am 10.März geht es in Ehingen um die Punkte, am 16. März in Volkertshausen, am 17. März in Zoznegg und das Finale findet am 23. März in Pfullendorf statt. Erstmals ist auch geplant, Jedermänner eine Startmöglichkeit zu geben. Direkt im Anschluss am 30.März veranstaltet der VC Singen sein Straßenrennen in der Singener Nordstadt. Am 1. Mai kommt das Traditionskriterium in Volkertshausen zur Autragung.

Mitte Mai ist dann auch die Saisoneröffnung für den Bahnradsport auf dem Singener Oval. Es stehen wieder spannende Rennen um den WD-Dittus Bahn-Cup und enge Zweikämpfe bei internationalen Steherrennen auf dem Programm. Vom 14. bis 17. Juni feiert der Radsportverein in Mauenheim sein 100-jähriges Bestehen. Am 15. Juni gibt es ein Bergzeitfahren, am 16. Juni einen Korso.

Der absolute Höhepunkt folgt einen Monat später mit dem Doppelwochenende 20./21. Juli. Am Samstag geht es um die Deutsche Bergmeisterschaften der Junioren, der U 23 und der Elite in Mauenheim, auf einer sehr selektiven Strecke von Bargen über Mauenheim zum Hegaublick. Für das Panorama der Alpen und im Vordergrund des Hegaus mit dem Bodensee werden die Fahrer auf der zweimal zu fahrenden Strecke sicher kein Auge haben. Auch hier ist geplant, dass sich nach der DM alle Radsportbegeisterten an der Strecke messen können. Tags darauf geht es für die Junioren und die U-23-Bundesligafahrer weiter nach Konstanz-Dettingen. Auf einem anspruchsvollen Rundkurs über Langenrain-Freudental-Kaltbrunn geht es mit Start und Ziel in Dettingen um weitere Punkte für die Bundesligawertung. Und nicht weit weg werden die Deutschen Straßenmeister vom 21. – 23. Juni in Wangen im Allgäu gesucht. (ri)