Film und Diskussion zum Grundeinkommen

Die Grünen im Landkreis Sigmaringen zeigen am Mittwoch, 14. März, im Gasthaus Lamm in Pfullendorf den Film „Free Lunch Society“. Die Dokumentation des Filmemachers Christian Tod befasst sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und läuft ab 18 Uhr. Um 20 Uhr schließt sich eine Diskussion zum Thema an. Mit dabei: der 1988 geborene Ökonom Stefan Mekiffer, Autor des Buchs „Warum eigentlich genug Geld für alle da ist“.

„Das bedingungslose Grundeinkommen galt vor wenigen Jahren noch als Hirngespinst“, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung. „Heute ist diese Utopie denkbarer denn je – intensiv diskutiert in allen politischen und wissenschaftlichen Lagern.“ In der am 1. Februar gestarteten Dokumentation „Free Lunch Society“ beschäftigt sich Filmemacher Christian Tod mit den Möglichkeiten und Hintergründen des bedingungslosen Grundeinkommens. Er spricht mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über die Gründe für das Zerbrechen der Mittelschicht und mögliche Lösungsansätze – und damit auch über das Grundeinkommen.

Mit der Filmvorführung in Pfullendorf wollen die Grünen im Kreis ihre Veranstaltungsreihe „Zukunft gestalten – Visionen greifbar machen“ fortführen. Mit dieser Reihe wolle der Kreisverband wieder visionäre Zukunftsthemen in die öffentliche Diskussion rücken und dabei die Grundfrage an unsere Gesellschaft stellen, wie unser Zusammenleben zukünftig aussehen soll, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Veranstaltungen zu den Themen der Gemeinwohl-Ökonomie, des fairen Handels und der Nachhaltigkeit und Suffizienz sollen im Laufe dieses Jahres folgen.