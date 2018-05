Feuerwehrleute gedenken ihres Schutzpatrons

Gemeinsam mit Pfarrer Martinho Dias Mértola und vielen anderen Gläubigen haben zahlreiche Floriansjünger der Freiwilligen Feuerwehr Großstadelhofen den kirchlichen Gedenktag ihres Schutzpatrons gefeiert. In der St.-Florians-Kapelle in Wattenreute gedachten sie des heiligen Florians.

Dieser wurde im dritten Jahrhundert geboren und war später Offizier der römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuerbekämpfung. Am 4. Mai 304 starb er in Lauriacum, dem heutigen Lorch in Enns (Oberösterreich). Der heilige Florian wird in der katholischen und orthodoxen Kirche gleichermaßen verehrt.