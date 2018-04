Feuerwehrleute erhalten Ehrung

Im Rahmen der Nachbesprechung zur Hauptübung der Pfullendorfer Feuerwehr am vergangenen Samstag hat Kommandant Dieter Müller in seiner Funktion als stellvertretender Kreisbrandmeister langjährige Feuerwehrleute geehrt. Das Ehrenzeichen in Gold verlieh Müller an Manfred Schuler von der Abteilung Denkingen und an Alexander Speck von der Abteilung Pfullendorf, die seit 40 Jahren Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr sind.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Franz Glöckler (Großstadelhofen), Klaus-Dieter Weimer (Denkingen) und Günter Wolfensberger (Denkingen) mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler nutzte den Anlass, um Beförderungen auszusprechen. Roland Herrmann, Kommandant der Abteilung Denkingen und stellvertretender Gesamtkommandant der Pfullendorfer Wehr, beförderte er zum Oberbrandmeister. Markus Müller, Kommandant in Zell/Schwäblishausen, erhielt die Beförderungsurkunde zum Brandmeister.