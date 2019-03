Feuerwehrkommandant Müller muss auf die Streckbank

War schon der Rathaussturm der Narrenzunft Stegstrecker am Morgen eine hinreißende närrische Inszenierung gewesen, so übertraf das Streckgericht am Abend trotz etlicher spektakulärer Gerichtsverhandlungen in der Vergangenheit alles bisher Dagewesene. Angeklagt war Feuerwehrkommandant Dieter Müller und wer einen eher trockenen Auftritt des häufig mit Katastrophen und schlimmen Situationen konfrontierten Mannes erwartet hatte, sah sich gewaltig getäuscht. Müller und seine Feuerwehrleute machten das diesjährige Streckgericht zu einem närrischen Schauspiel par excellence.

Die erste Überraschung erlebten die Hunderte von Zuschauern gleich nach dem Hemdglonkerumzug, der dem Streckgericht traditionell vorangeht. Die ganze lange Strecke durch die Altstadt hatten die Narren den Schinderkarren mit dem Angeklagten mitgezogen, doch kaum lüftete der die rote Sturmhaube, musste das Gericht feststellen: Wir haben den Falschen. Müller hingegen saß gemütlich auf dem Rathausbalkon, lachte lauthals und schwebte schließlich ganz freiwillig in historischer Uniform und mit blinkenden Flügeln als „wahrer Unschuldsengel“ am Haken der großen Drehleiter hinab auf den Marktplatz. Dort ließ er aufs Stichwort Verstärkung anfahren. Fahrzeuge von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei fuhren mit Blaulicht und Martinshorn heran, um den Kommandanten zu unterstützen.

Die Anklagepunkte hatten es in sich: Ständiges Fehlen bei der Martinisitzung und Terminierung einer Feuerwehrausfahrt an diesem Tag, das neue Kommandofahrzeug, ein SUV, der nicht nur „eine Schande fürs ganze Land“ ist, sondern auch dem städtischen Haushalt Geld für Wichtiges entzieht, und die Schuld an familiären Tragödien, wenn die Feuerwehrmänner unterwegs sind und die Frauen sich allein „in leere Betten hüllen“.

Müller wusste sich geschickt zu verteidigen. Er sprach vom Feuerteufel, den es in Schach zu halten gilt und den er zu Demonstrationszwecken in Persona von Feuerspuckerin Patricia Quecke gleich mitgebracht hatte. Ein Tor sei, wer an Martini bibbernd ins kalte Bindhaus sitze, reimte er weiter, und den Frauen sei es gerade recht, wenn die Männer im Feuerwehrhaus proben, denn so könnten sie ungestört den Bachelor statt der Champions League anschauen und hätten keinen „langweiligen Opa auf dem Sofa“. Auch hinsichtlich des neuen Kommandowagens konnte er sich gut verteidigen: Im Geldverschwenden seien die Narren spitze, wie der Narrenbrunnen beweise, und als Chef der Feuerwehr müsse er nicht nur standesgemäß vorfahren, sondern auch vor allen anderen am Einsatzort sein.

Stadtmusik spielt Feuerwehrlied

Unterstützung erhielt er von zahlreichen Feuerwehrleuten aus allen Ortsteilen, die lautstark und auf Tafeln Freispruch für ihren Kommandanten forderten. Auch die Stadtmusik hatte er auf seiner Seite. Die spielte nämlich nicht Narrenmarsch und Narrenwalzer, sondern gleich mehrfach den Bozener Bergsteigermarsch, auf dessen Melodie das allgemein gültige Feuerwehrlied getextet ist.

Trotzdem sah der närrische Richter Hochverrat und schickte Müller auf die Streckbank. Tapfer ertrug der das Strecken, verweigerte zunächst noch das Versprechen, an der nächsten Martinisitzung teilzunehmen und die Brennsupp zu zahlen, und lenkte erst ein, als er „länger als lang, damit man danach die Feuerwehrleiter einsparen kann“, gestreckt war. Zur Belohnung gab’s von den Narren den Fuhrmannskittel, mit dem der Kommandant in den illustren Kreis der Gestreckten aufgenommen wurde.