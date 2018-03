Feuerwehrabteilung wächst auf 25 Mitglieder an

a. A. (sz) - Dank der Aufnahme von sieben neuen Feuerwehrleuten kann die Abteilung Zell-Schwäblishausen in Zukunft deutlich verjüngt und schlagkräftiger auftreten. Wie Schriftführer Franz Buck mitteilt, wächst die Abteilung durch die Verstärkung auf 25 Mitglieder an. Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung im Dorfgemeinschaftshaus in Zell am Andelsbach gratulierte Kommandant Markus Müller den sieben neuen Feuerwehrmännern zur bestandenen Probezeit.

Wie Kommandant und Schriftführer bei der Versammlung berichteten, war der Löschbezirk Nord – den die Abteilungen Zell-Schwäblishausen, Otterswang und Mottschieß bilden– im vergangenen Jahr zu insgesamt neun Einsätzen ausgerückt. Bürgermeister Thomas Kugler dankte den Feuerwehrmännern für ihren Einsatz und lobte die Führungskräfte der Abteilung für die starke Nachwuchswerbung. Dem Löschbezirk Nord stellte Kugler die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSFW) als Ersatz für das in die Jahre gekommene Löschgruppenfahrzeug (LF) 16 in Aussicht, das in Otterswang stationiert ist.

Thema bei der Hauptversammlung war außerdem die Planung eines neuen Gerätehauses. Diese werde im kommenden Jahr beginnen, sagte Thomas Kugler. Hintergrund ist der Sanierungsbedarf an den Standorten Mottschieß und Zell/Schwäblishausen. Anstatt getrennt voneinander beide Häuser auf Vordermann zu bringen, hält es die Feuerwehr für sinnvoller, die Abteilungen an einem gemeinsamen Standort in der Mitte unterzubringen. Das Geld für den Neubau solle möglichst in den Doppelhaushalt 2020/21 eingestellt werden, sagte der Bürgermeister.

Dieter Müller, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf, lobte die Zusammenarbeit des Löschbezirks Nord. Darüber hinaus dankte er der Familie Fischer. Diese hatte der Feuerwehr ihr landwirtschaftliches Anwesen in Schwäblishausen für die kreisweite Katastrophenübung im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt. Ein Geschenk gab es für Alexander Haug: Er nahm 2017 an sämtlichen Übungen teil.

Die Feuerwehrmänner Stefan Schwelling, Jonas Müller, Nicolai Fischer, Michael Schindler, Jan Brucker, Jens Brucker, Jonas Schwelling und Markus Müller sind bei der Hauptversammlung in die Abteilung Zell-Schwäblishausen aufgenommen worden. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Martin Hangarter, Matthias Länge, Daniel Schell und Andreas Sugg. Dieter Müller überreichte den vier Männern die entsprechenden Urkunden.