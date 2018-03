Feuerwehr absolviert Rekord-Einsatzjahr

Die Feuerwehr Pfullendorf blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück. „Es war geprägt von einer Einsatzhäufigkeit, die wir noch nie hatten“, sagte Feuerwehrkommandant Dieter Müller in der Hauptversammlung der Abteilung Stadt am Samstagabend im Gasthaus Deutscher Kaiser. Erstmals hat die Wehr einen Jahresbericht in Heftform vorgelegt. Erstellt wurde das Heft von Schriftführerin Annabell Traub.

Im vergangenen Jahr absolvierte die Gesamtwehr, also inklusive aller Abteilungen, 197 Einsätze, wovon 150 allein auf die Abteilung Stadt entfallen. 2016 hatte die Gesamtwehr insgesamt 130 Einsätze, 2015 waren es 109 Einsätze. Aktuell, Stand Ende 2017, hat die Gesamtwehr eine Mannschaftsstärke von 268 Feuerwehrmännern und -frauen, wobei die Aktiven 180 Personen ausmachen, der Rest entfällt auf Jugendwehr und Altersabteilung.

Schriftführerin Annabell Traub stellte den Jahresbericht vor, anschließend präsentierte sie noch eine mit Musik unterlegte Bilderschau. Wichtige Ereignisse waren unter anderem die Beschaffung eines neuen Kommandowagens und einer Einsatzdrohne. „Das hat uns ganz arg gefreut, dass wir die erste Drohne im Landkreis Sigmaringen haben“, bemerkte Kommandant Dieter Müller. Wie er ergänzte, handle es sich bei der Drohne auch nicht um ein Spielzeug.

Kassenführer Frank Huppenbauer konnte von einem Überschuss von rund 5900 Euro berichten: 25 300 Euro an Einnahmen standen rund 19 400 Euro an Ausgaben gegenüber. Das 33. Schlachtfest erbrachte dabei rund 9500 Euro an Gewinn. „Das war Rekord“, sagte Frank Huppenbauer. Jugendwart Dietmar Schelshorn berichtete vom Geschehen aus der Jugendwehr. Aufgrund von Austritten sank die Anzahl der Mitglieder von 22 auf 15. Bürgermeister Thomas Kugler griff das in seinem Grußwort auf. Die Feuerwehr stehe hier „in einer schweren Konkurrenz“ mit anderen Vereinen. Kugler hob außerdem die Wichtigkeit der Feuerwehr hervor. Man werde den Feuerwehrbedarfsplan Stück für Stück abarbeiten. „Wir lassen die Feuerwehr nicht hängen, da können Sie sicher sein“, sagte er zu den anwesenden Feuerwehr-Mitgliedern.

Friedrich Sauter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen, machte darauf aufmerksam, wie gefährlich Unwettereinsätze in Wäldern für die Feuerwehren seien. „Die Feuerwehr muss in den Wald rein. Die professionellen Waldarbeiter gehen nicht mehr rein“, sagte er. Hintergrund ist, dass es bei Unwettern und Aufräumarbeiten im Wald immer wieder zu Verletzungen von Feuerwehrmännern kommt. Formsache war die Wahl der beiden Kassenprüfer, Michael Traub und Michael Kunz ließen sich wieder wählen. Emotional wurde es am Ende der Versammlung, als die Feuerwehr dem Gastwirts-Ehepaar Sonja und Paul Woerz ein Geschenk überreichte – die beiden schließen ihr Restaurant in diesem Jahr. Paul Woerz gab den Dank der Feuerwehr-Kameraden zurück: „Jeder Pfullendorfer weiß, was er an euch hat“, sagte er und bot an, zusammen mit seiner Frau beim nächsten Feuerwehr-Schlachtfest mitzuhelfen.

Zum Löschmeister wurden Wulf Berdnik und Cedric Wenzler befördert. Oberfeuerwehrmann sind nun Jan Gürtler, Thomas Hügle, Benjamin Krom und Johannes Schmauder. Feuerwehrmann darf sich Marcus Gmeiner nennen.