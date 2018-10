Festival-Macher suchen neue Location für „Keep it Real Jam 2019“

Der SPD-Ortsverein Pfullendorf spricht sich in einer Pressemitteilung für die Fortführung der „Keep it real Jam“ in der Stadt aus. Außerdem fordert die SPD, die nicht im Gemeinderat vertreten ist, allgemeingültige Veranstaltungsregeln. „Nicht nur das Reggae-Festival produziert Lärm“, heißt es. „Offenbar wird er aber unterschiedlich bewertet.“ Der Drogenkonsum sei ein Thema, dem nachgegangen werden müsse. „Fragt sich nur, warum bei den alkoholbedingten Ausfällen bei den Besuchern anderer Veranstaltungen kein so großer Aufschrei stattfindet.“ Statt eines Verbots fordere die SPD die weitere Genehmigung der Reggae-Festivals unter der Maßgabe, dass die Veranstalter die Bedingungen der Stadt einhalten.