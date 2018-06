Ferienregion führt durch die Unterwelt

Die Ferienregion Nördlicher Bodensee bietet für Urlaubsgäste und Daheimgebliebene Führungen durch die Pfullendorfer Unterwelt an. Diese sind ein echter Geheimtipp in Sachen Stadtgeschichte: Die Vielzahl an teilweise riesigen Gewölben und unterirdischen Verbindungsgängen sorgt stets für großes Erstaunen und Begeisterung bei den Besuchern.

Die erste Führung startet am Mittwoch, 23. Juli, um 17 Uhr am Norma-Parkplatz und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und eine Taschenlampe mitbringen. Die weiteren Termine für kostenlose Kellerführungen sind Mittwoch, 27. August, und Mittwoch, 17. September, jeweils 17 Uhr.

Da die Führung auf 25 Teilnehmer begrenzt ist, rät die Ferienregion Nördlicher Bodensee zu einer frühzeitigen Anmeldung. Diese nimmt die Tourist-Information Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/251131 entgegen.