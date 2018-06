FC Kluftern prüft Tabellenführer Markdorf

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Bodensee im Jahr 2015 empfängt der FC Kluftern im Derby zu Hause den Tabellenführer SC Markdorf. Der TSV Aach-Linz ist beim SC Gottmadingen/Bietingen zu Gast. Der SC Pfullendorf will nach einer holprigen Halbserie gegen den SV Allensbach zum Abschluss einen Sieg. Der SV Bermatingen wird versuchen, gegen den FC Öhningen/Gaienhofen den positiven Trend der letzten Wochen fortzusetzen und sich weiter Luft zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen. Der SV Deggenhausertal will Druck auf den Tabellenführer machen und gegen den SV Orsingen/Nenzingen den Dreier einfahren.

SC Gottmadingen/Bietingen – TSV Aach-Linz (Sa., 14.30 Uhr): Der TSV Aach-Linz schafft es nach wie vor nicht, Konstanz in die Leistungen zu bringen. Daher befindet sich die Elf von Alessandro Paolantonio auch auf dem neunten Tabellenplatz. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen den Türkischen SV Konstanz. Aach-Linz gelingt es einfach nicht, mehrere Spiele am Stück erfolgreich zu gestalten und somit an den vorderen Plätzen Anschluss zu halten. Zum Abschluss des Kalenderjahrs ist die Paolantonio-Elf zu Gast beim SC Gottmadingen/Bietingen und strebt dort einen Sieg an. Bei einem dreifachen Punktgewinn würde der TSV an Go/Bi vorbei ziehen und mit Sicherheit auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern. Dies wiederum würde Schwung geben für die Vorbereitung auf die Restrunde im Frühjahr.

FC Kluftern - SC Markdorf (Sa., 14.30 Uhr): Zum Abschluss des Kalenderjahres empfängt der FC Kluftern den SC Markdorf. Der SC Markdorf hat am vergangenen Wochenende die Tabellenführung erfolgreich verteidigt, mit einem 2:0-Sieg beim SC Pfullendorf II. Bernd Filzinger, Trainer des SC Markdorf sagt: „Das Ergebnis ist gut, spielerisch war das aber nicht die beste Leistung. Wir hatten mit dem tiefen Platz ziemliche Probleme, aber sind über den Sieg natürlich froh.“ Die Partie des FC Kluftern am letzten Spieltag ist hingegen ausgefallen. Ingo Backert, Spielertrainer des FC Kluftern, hat natürlich Respekt vor dem Tabellenführer: „Markdorf ist für mich die stärkste Mannschaft der Liga. Sie sind sowohl offensiv als auch defensiv sehr stabil. Sie spielen ein gutes Pressing und sind dazu sehr variabel. Wir wollen im Heimspiel aber etwas mitnehmen und den Fans zum Abschluss Punkte schenken.“

Auch Filzinger will mit einem Sieg in die Winterpause. „Der FC Kluftern hat zuletzt sehr gute Resultate erzielt und hat eine Menge Selbstvertrauen. Das wird noch einmal ein sehr schweres Spiel für uns. Wir müssen sehr viel umstellen“, so Filzinger. Beim SC Markdorf fällt die komplette Offensive aus, beim FC Kluftern die üblichen Langzeitverletzten.

SC Pfullendorf II – SV Allensbach (So., 14.30 Uhr): Eine verdiente 0:2-Niederlage musste der SC Pfullendorf II in der Vorwoche gegen den SC Markdorf hinnehmen. SCP-Trainer Mario Slawig: „Wir haben haben alles versucht. Der SC Markdorf war aber einen Tick besser und hat verdient gewonnen. Wir standen defensiv sehr stabil, konnten in der Offensive allerdings keinen Druck erzeugen.“ Zum Abschluss ist nun der SV Allensbach in Pfullendorf zu Gast. In der Hinrunde gab es noch einen 3:2-Erfolg für das F-Team, mittlerweile haben sich die Rollen aber getauscht. Während Allensbach auf Platz drei nach der Spitze greift, ist das Team von Slawig auf den 13. Platz abgeschmiert. Slawig hebt beim Gegner die Entwicklung hervor: „Sie haben sich wahnsinnig verbessert. Das wird ein schweres letztes Spiel.“ Personell ist die Lage beim SCP II entspannt, da die erste Mannschaft ja schon in der Winterpause ist.

FC Öhningen/Gaienhofen – SV Bermatingen (So., 14.30 Uhr): Zum Ende des Jahres kommt der SV Bermatingen immer besser in den Tritt. Der 3:1-Erfolg gegen den SV Worblingen war schon der dritte Sieg in Serie. Trainer Markus Eichner: „Wir machen momentan vieles richtig und treffen kluge Entscheidungen im Spiel. Wir belohnen uns endlich wieder für den Einsatz und das Engagement, das wir an den Tag legen. Durch die Siege hat meine Mannschaft natürlich wieder viel Selbstvertrauen getankt, was wir jetzt auch nochmal ausnutzen wollen.“ Nun trifft die Eichner-Elf auf den FC Öhningen/Gaienhofen, der zuletzt eine deutliche 0:4-Pleite gegen den SV Allensbach hinnehmen musste. Zum Gegner sagt Eichner: „Die Liga ist eng beisammen. Es kommt extrem auf die Tagesform an.“ Personell gibt es beim SV Bermatingen am Wochenende keine Veränderungen.

SV Orsingen/Nenzingen - SV Deggenhausertal (So., 14.30 Uhr): Der SV Deggenhausertal hat zuletzt erneut Federn gelassen: Die Rilli/Mecking-Elf kam gegen den SC Gottmadingen/Bietingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Rilli sagt trotzdem: „Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Nach der roten Karte und dem Rückstand so eine starke Leistung zu zeigen, war gut. Wir hätten mit etwas Glück auch noch einen Sieg schaffen können.“ Zum Abschluss ist der SV Deggenhausertal am Sonntag beim SV Orsingen/Nenzingen zu Gast. Rilli sagt zum Gegner: „Die Mannschaft ist extrem von der Tagesform abhängig, hat aber immer wieder bewiesen, dass sie sehr gut spielen kann. Sie sind defensiv sehr gut sortiert und es ist schwer in Orsingen zu bestehen. Wir wollen zum Abschluss aber einen Sieg.“ Was sich Rilli vorgenommen hat: „Wir wollen wieder mehr Bewegung ohne Ball und dadurch mehr Druck ausüben. Die Zweikämpfe müssen wir annehmen und ähnlich wie in der Vorwoche kämpfen.“ Der Kader des SV Deggenhausertal ist für das Wochenende extrem durch Krankheit geschwächt.