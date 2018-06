Faro-Theater spielt „Krümel und Pfefferminz“

Auf Einladung der Stadtbücherei Pfullendorf hat das Faro-Theater aus Bad Waldsee die Steinscheuer in eine Theaterbühne verwandelt. Vor rund 80 Mädchen und Jungen aus Kindergarten und Grundschule inszenierte Figurenspielerin Veronika Degler das Stück „Krümel und Pfefferminz“ nach dem Kinderbuch von Delphine Bournay.

Die Geschichte um zwei gute Kumpels – dem temperamentvollen Frosch Pfefferminz und dem kindlich-naiven Hasen Krümel – scheint dabei aus dem Leben gegriffen zu sein: Aus Langeweile entwickelt Pfefferminz die Idee, etwas Leckeres zu kochen und bringt sich dadurch selbst in Teufels Küche. Huhn in leckerer Marinaden-Soße soll es sein. Das fehlende Geflügel soll durch die Elster, eine bekannte Waldkollegin, ersetzt werden. Krümels Einwand, dass „die Krähe damit aber niemals einverstanden sei“, wischt Pfefferminz zur Seite und installiert übereifrig eine funktionstüchtige Falle.

Das Unheil nimmt seinen Lauf und nur um Haaresbreite entgeht die schlaue Elster dem drohenden Kochtopf, indem sie ihren eigenen Tod vortäuscht. Zurück bleiben die betroffenen Waldtiere, allen voran Pfefferminz, der sich als Hauptschuldiger zu erkennen gibt und seinem schlechten Gewissen Luft macht.

„Hin- und hergerissen litten die zuschauenden Kinder mal mit der armen Elster, mal mit dem von Schuld geplagten Frosch – kennen doch auch sie Situationen, die sich plötzlich verselbständigen und ins Unheil umkippen können“, schreibt die Stadt Pfullendorf in einer Pressemitteilung. „Eine ganze Palette an Emotionen ließ Veronika Degler mit ihren liebevoll gestalteten Figuren lebendig werden und verpackte Themen wie Freundschaft, Schuld, Vergebung und Aufrichtigkeit kindgerecht und sensibel in witzige Dialoge mit viel Situationskomik.“