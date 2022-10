Fantastische Fahrgastzahlen zum Saisonabschluss

Bei herrlichem Herbstwetter fand am vergangenen Sonntag der letzte Betriebstag der diesjährigen Saison auf der Räuberbahn statt. Zahlreiche große und kleine Fahrgäste nutzten diese finale Gelegenheit zu einem Ausflug mit dem Zug in die Linzgaustadt Pfullendorf oder auch zu den vielen Freizeitattraktionen entlang der Strecke. Sehr zur Freude der Verantwortlichen, waren die Bahnsteige ausgesprochen gut bevölkert, was auch am Verkaufsoffenen Sonntag in Pfullendorf gelegen haben dürfte.

Bereits am Samstag trafen sich die Mitglieder des Fördervereins Räuberbahn zu ihrer ordentlichen Jahreshauptversammlung in den Räumen des Verkehrsverbunds bodo im Bahnhof Ravensburg. Richard Gentner blickte zurück auf die vielen Hürden, die seit der Vereinsgründung gemeistert wurden und wusste von vielen Aktionen rund um die Räuberbahn zu berichten, wie z. B. den Krimiwochen, den äußerst beliebten Eselwanderungen oder von der „Musik im Zug“. Im Anschluss daran folgten Erläuterungen des Eisenbahnbetriebsleiters Frank von Meißner zum bisherigen Bahnbetrieb. Er gab auch Ausblick, was sich im nächsten Jahr und darüber hinaus an und auf der Strecke voraussichtlich tun wird oder irgendwann tun könnte, sowohl im Personen-, als auch im Güterverkehr. Neben der Beschleunigung der Fahrten durch eine bessere technische Ausstattung der Strecke lag einer seiner Schwerpunkte beim Bericht auf der bereits laufenden Ausbildung der ehrenamtlichen Lokführer für die Bürgerbahn. Nachdem die Grundausbildung bereits abgeschlossen wurde und die meisten Unklarheiten zum Fahrzeugeinsatz mittlerweile geklärt sind, hofft der Verein, im neuen Jahr die fachpraktische Ausbildung angehen zu können.

Zudem stellten sich die beiden Vorsitzenden nicht erneut zur Wahl, sodass diese Posten neu zu besetzen waren. Damit die Arbeitsbelastung zukünftig besser verteilt werden kann, wurde auf Wunsch der neuen Kandidaten die Vereinsspitze in ein Führungstrio umgebaut, welches auch sogleich einstimmig gewählt wurde. Wir bedanken uns herzlich bei Julia Freyda, Felix Kieferle und Matthias Boden für die Übernahme des Amts. Sehr erfreulich für den neuen Vorstand ist auch die Ankündigung von Richard Gentner, dem Verein weiterhin treu zu bleiben und sich sogar für Arbeitssicherheit, speziell im Bereich Eisenbahn, weiterzubilden.