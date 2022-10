Familienführung: Auf der Spur der Räuber durch Pfullendorf

Am Mittwoch, 2. November, findet um 14 Uhr eine Familienführung mit „Max Elsässer“ statt. Für Kinder und ihre Eltern geht es mit dem Räuberbeauftragten auf einen etwa 75-minütigen Räuberlehrgang. Gewappnet mit einem kleinen Frageheft starten Groß und Klein am Obertor. Es gibt viel zu entdecken und am Ende darf jeder kleine Räuberexperte sein persönliches Räuberzertifikat zur Erinnerung mit nach Hause nehmen. Vor Max Elsässer muss sich übrigens niemand fürchten. Schließlich ist er ja lediglich ein Nachfahre der berühmt-berüchtigten Gauner aus früheren Zeiten und kein echter Räuber.

Die Familienführung dauert rund 75 Minuten und ist für Kinder bis 10 Jahren geeignet. Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten, sollte auf die Mitnahme von Kinderwägen verzichtet werden. Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei, für Kinder bis 10 Jahre liegen die Kosten bei 3 Euro und für Erwachsene bei 5 Euro. Treffpunkt ist am Obertor.

Eine Anmeldung bei der Tourist-Information unter Telefon 07552 / 25 11 31 oder per E-Mail an tourist-information@stadt-pfullendorf.de ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich.