Familien- und Gesundheitszentrum erhält Förderung

Die Landesregierung will die Situation von Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen im Land verbessern und fördert Gesundheitszentren mit dem Schwerpunkt Geburt. Darunter auch eines in Pfullendorf, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Runde Tisch Geburtshilfe unter Leitung von Staatssekretärin Bärbl Mielich hatte im Jahr 2019 beschlossen, die Geburtshilfe in Baden-Württemberg durch die Erprobung lokaler Gesundheitszentren weiter zu verbessern. Bereits 2019 konnten daraufhin vier zukunftsweisende Modellprojekte gefördert werden, in denen unterschiedliche Professionen und Fachgebiete eng miteinander zusammenarbeiten und somit die Betreuung Schwangerer, Gebärender und Wöchnerinnen bedarfsgerecht weiterentwickelt wird. Die Landkreise Reutlingen und Sigmaringen, der Ortenaukreis sowie die Stadt Radolfzell erhielten einen Zuschlag von bis zu 150 000 Euro.

Aufgrund der großen Nachfrage hat das Ministerium für Soziales und Integration 2020 einen zweiten Förderaufruf veröffentlicht. Auf den entsprechenden Aufruf gingen insgesamt zehn Anträge ein: Den Zuschlag erhalten die Filderklinik, die Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt, das Haus der Familie Heilbronn, die Hebammerei Ravensburg sowie der Landkreis Sigmaringen.

„Alle fünf Vorhaben haben das Ziel, die geburtshilfliche Versorgung vor Ort zu verbessern und darüber hinaus wichtige Erkenntnisse für Versorgungskonzepte anderer Regionen in Baden-Württemberg zu gewinnen“, wird Staatssekretärin Bärbl Mielich in der Mitteilung zitiert und weiter: „Die vier im Jahr 2019 geförderten Projekte konnten uns bereits Erkenntnisse für eine bedarfsgerechte Versorgung in der Geburtshilfe liefern, die wir nun weiter ausbauen und vertiefen möchten.“

Das Familien- und Gesundheitszentrum Pfullendorf hat 95 845 Euro erhalten. Ziel des Projektes ist die Sicherstellung der sektorenübergreifenden und flächendeckenden Versorgung rund um die Geburt durch die Etablierung eines Familien- und Gesundheitszentrums im SRH Klinikum in Pfullendorf. Das Familien- und Gesundheitszentrum kann bereits bestehende Strukturen des Projekts „Guter und gesunder Start ins Leben“ nutzen, wodurch die Umsetzbarkeit gewährleistet wird. Das Konzept beruht auf folgenden drei Säulen: 1. ärztliche Dienste, 2. Hebammendienste mit Hebammenstützpunkt sowie Hausbesuchsdienst und 3. soziale Dienste und Gesundheitsförderung. Eine Bestandsanalyse aus dem Jahr 2018 machte die Unterversorgung im Bereich der Hebammenhilfe im Landkreis Sigmaringen sichtbar. Aufgrund großer Schwierigkeiten, im Raum Pfullendorf eine Hebamme zur Wochenbettbetreuung zu finden, soll dort das Familien- und Gesundheitszentrum entstehen, um Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. Das Projekt soll eine lückenlose Versorgungskette rund um die Geburt implementieren. In einer Mitteilung äußert sich auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden: „Gerade die dezentrale geburtshilfliche Versorgung ist in unserem Landkreis von großer Bedeutung. Ich freue mich sehr, dass junge Familien weiterhin in Pfullendorf wohnortnah und bedarfsgerecht rund um die Geburt versorgt werden können.“