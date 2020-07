Falsche Polizeibeamte rufen an

Im Bereich Pfullendorf und Bad Saulgau haben am Sonntagabend und am Montag eine Vielzahl von älteren Mitbürgern Anrufe von Betrügern erhalten, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, das teilt die Polizei mit. Im konkreten Fall nannten sich die Betrüger „Thomas Schwarz“ oder „Schreiber von der Polizei“. Sie versuchten, die Angerufenen mit dem Hinweis auf angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft zu verunsichern. Dies misslang glücklicherweise in allen der Polizei bekanntgewordenen Fällen. Die Angerufenen durchschauten die Betrugsmasche zügig und beendeten das Gespräch umgehend.