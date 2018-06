Fahrzeug streift geparktes Auto

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz am Oberen Tor in Pfullendorf entstanden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, streifte ein unbekannter Fahrzeugfahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Seat. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich zwischen 16 und 16.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.