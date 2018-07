Fahrradfahrerin stürzt nach Zusammenstoß

Eine 16-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Pfullendorf leicht verletzt worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch mitteilte, war die Jugendliche gegen 8 Uhr auf der Kasernenstraße in Richtung Staufer-Kaserne unterwegs und bog auf Höhe der Einfahrt nach links zum Stadion ab. Derweil wollte ein 39-jähriger Toyotafahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war, das Mädchen überholen. Dafür scherte er auf Höhe der Zufahrt zum Stadion aus. Bei der anschließenden Kollision stürzte die 16-Jährige zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro.