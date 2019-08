Fahrgäste steigen auf Esel um

Park and Ride, Bike and Ride, das kennt man ja schon. Aber wohl nur die oberschwäbische Räuberbahn bietet „Ride and Reit“ an: Das ist nämlich die Möglichkeit, direkt vom Zug auf echte Esel umzusteigen.

Die Macher der Räuberbahn bieten am kommenden Sonntag, 11. August, wieder eine geführte Eselwanderung ins Pfrunger-Burgweiler Ried an. Das ist eine spannende und unterhaltsame Variante für die ganze Fa milie

Direkt vom Zug auf den Esel umsteigen

Die Esel erwarten dabei die großen und kleinen Fahrgäste direkt am Bahnsteig der Räuberbahn-Station Burgweiler nach der morgendlichen Zugankunft aus Richtung Aulendorf (Abfahrt 9.25 Uhr)/Altshausen (ab 9.35 Uhr)/Ostrach (ab 10.02 Uhr).

Bei der rund vierstündigen Wanderung ins Ried dürfen Kinder aufsitzen und selber reiten, die Erwachsenen dürfen die Langohren führen. Ziel ist der 38 Meter hohe Bannwaldturm, von dem man eine fantastische Aussicht ins Ried, nach Oberschwaben und bis zu den Alpen hat. Es gibt ausreichend Pausen für Zwei- und Vierbeiner.

Tourenende ist am Burgweiler Bahnhof gegen 14 Uhr mit Zuganschluss nach Pfullendorf. Dort können die großen und kleinen Reiter sich bei einem Eis oder im Freibad erfrischen. Von Pfullendorf retour zum Ausgangsort nach Ostrach – Altshausen – Aulendorf geht es dann um 17.32 Uhr.

Die Bahnfahrtickets gibt es direkt bei den Zugbegleitern im Zug, die Eselwanderung kostet für Familien zehn Euro und für Erwachsene fünf Euro.

Zugleich fährt am kommenden Sonntag – wie regelmäßig einmal pro Monat – ein echter Räubernachfahre in den Zügen mit: Dabei nimmt er die Fahrgäste aber nicht aus, sondern mit, auf eine spannende und unterhaltsame Reise in die räuberische Vergangenheit der Region vor 200 Jahren.