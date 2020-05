Fahrerflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Kurz vor Denkingen ist ein Auto laut Meldung der Polizei in die Leitplanken geprallt. Der Grund dafür war, dass in der Nacht zum Montag der Fahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Unfallverursacher war wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er hielt der Polizei zufolge nicht an, daher ermittelt diese jetzt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Der Betroffene war gegen 3.30 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Landesstraße 201 von Pfullendorf in Richtung Denkingen unterwegs. In der leichten Rechtskurve kurz vor Denkingen kam ihm ein stark beschleunigendes Auto mit eingeschaltetem Fernlicht auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der 67-Jährige wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er gegen die Leitplanke. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ohne anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Pfullendorf weiter. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt. Hinweise zum Unfall werden unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegengenommen.