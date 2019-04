Von Schwäbische Zeitung

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, haben sich auf der Bundesstraße 30 am Sonntag noch weitere Unfälle ereignet. Nach dem schweren Unfall am Sonntagvormittag mit acht beteiligten Autos, 16 Verletzten und mehreren Zehntausend Euro Sachschaden verloren gegen 13.30 Uhr gleich drei Autofahrer auf verschiedenen Abschnitten der B 30 die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Ein 23-Jähriger war in Richtung Ulm unterwegs, als er mit seinem Skoda auf Höhe Maselheim ins Schleudern geriet und bei Maselheim in einem Acker landete.