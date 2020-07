Fahrer gibt Drogenkonsum zu

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer gestanden, den eine Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr in Pfullendorf aus dem Verkehr gezogen hat. Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle ergab sich bei den Beamten den Verdacht, dass der 32-jährige Fahrer Betäubungsmittel zu sich genommen haben könnte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Da er mündlich auch einräumte, regelmäßig Drogen zu rauchen, nahmen die Beamten ihn zu einer Blutentnahme in ein Klinikum mit. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Seinen Autoschlüssel behielten die Beamten ein.