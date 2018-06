Für Heiko Schmid steht viel auf dem Spiel

Am Freitag gilt’s für Heiko Schmid: Der Biberacher Kreistag entscheidet am 11. Juli, ob der ehemalige Pfullendorfer Bürgermeister (1994 bis 2006) die nächsten acht Jahre Landrat von Biberach bleibt. Einziger Gegenkandidat ist der 45-jährige Matthias Frankenberg aus Meßstetten. Anders als im Landkreis Sigmaringen wählt der neu gewählte Kreistag mit 59 Mitgliedern den Biberacher Landrat. „Ich bin optimistisch, dass ich die Wahl gewinne“, sagt Amtsinhaber Heiko Schmid. Aber er sei nicht vermessen.

Lange hatte so ausgesehen, als sollte die Wahl für den ehemaligen Pfullendorfer Schultes zum Selbstläufer werden. Doch mit Frankenbergs Bewerbung auf den letzten Drücker vor Ablauf der Frist wurde klar, dass sie das nicht sein wird. Sowohl Frankenbergs beruflicher Werdegang als Erster Landesbeamter im Zollernalbkreis als auch seine CDU-Mitgliedschaft machen ihn zu einem ernst zu nehmenden Mitbewerber. Einer, der den Wahlkampf aus der Ferne verfolgt, ist Pfullendorfs Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp, ein guter Freund von Heiko Schmid. Rupp war zu Schmids Zeit schon Hauptamtsleiter. „Sein Gegenkandidat ist nicht zu unterschätzen. Aber ich drücke Heiko Schmid natürlich beide Daumen, dass er die Wahl gewinnt.“

Hans-Jürgen Rupp ist nicht der einzige Freund, zu dem Heiko Schmid noch gute Kontakte hat. Seine Besuche sind zwar eher selten, aber wofür gibt es Telefone? Roland Brucker, Winfried Potrzeba, Hubert Rist und viele mehr halten Schmid auf dem Laufenden, was in Pfullendorf passiert. Nur wenn Schmid mit seinen Freunden aus Pfullendorf wandert oder Ski fährt, wird die Kommunalpolitik komplett ausgeblendet. „Wir haben uns trotzdem viel zu erzählen“, sagt Schmid, der während seiner zwölfjährigen Amtszeit als Bürgermeister seine Handschrift hinterließ: Der Seepark Linzgau, die Stadtbücherei, der erste Bauabschnitt der Umgehungsstraße – es gibt zahlreiche Projekte, die Schmid auf den Weg gebracht hatte. „Ich interessiere mich nach wie vor dafür, wie sich Pfullendorf entwickelt“, sagt Schmid, der 2006 als Landrat für Biberach kandidierte und auf Anhieb gewählt wurde.

Landrat geht nicht von einem Amtsinhaber-Bonus aus

Ob er auch am Freitag die Kreisräte bei der Wahl hinter sich hat, wird sich zeigen. Jedenfalls investierte Schmid viel Zeit in den wochenlangen Wahlkampf, führte Einzelgespräche unter anderem mit den 23 neuen Kreisräten. „Ich habe gerade den neuen Kreisräten meine Vorstellungen für die nächsten acht Jahre vermittelt“, sagt Schmid, der aufgrund der Konstellation des neuen Kreisrats wisse, dass es für ihn nicht den Bonus des Amtsinhabers gebe.

Heiko Schmid ist in Biberach seiner Linie als unabhängiger Landrat treu geblieben, hält nichts von Lagerbildung. Er sei zuversichtlich, bei der Wahl aus jeder Fraktion Stimmen zu erhalten, wobei die CDU-Fraktion mit 25 Mitgliedern die größte ist. Im Alter von 55 Jahren steht für Schmid aber seine Karriere auf dem Spiel. „Ich wünsche mir, Landrat von Biberach zu bleiben“, sagt er. Doch die Nervosität sei ihm – so sagen Kenner aus Biberach – anzumerken. Denn über die Zukunft von Heiko Schmid entscheiden am Freitag die 59 Kreisräte.