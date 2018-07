Für die meisten Neuntklässler geht die Schulzeit weiter

Die gesamte Schulgemeinschaft hat am Freitag die Entlassschüler der Pfullendorfer Kasimir-Walchner-Schule verabschiedet. Die Mitschüler gestalteten das Programm der Feier mit musikalischen Beiträgen und versorgten die Gäste beim Stehempfang mit Häppchen und Getränken.

In ihren Ansprachen würdigten Lehrer und Eltern die Leistungen der jungen Frauen und Männer. Bürgermeister Thomas Kugler gab den jungen Leuten alle guten Wünsche mit auf ihren weiteren Lebensweg. „Die erste ganz große Etappe ist geschafft“, sagte der Bürgermeister. Und, mit einem Dank an die Lehrer, Schulbegleiter und Angehörigen: „Es gehören ganz viele Leute dazu, die möchten, dass ihr eine gute Basis habt und auf eine gesicherte Zukunft blicken könnt.“ Zu den jungen Leuten sagte Thomas Kugler: „Vergesst nie das Soziale, das Miteinander und bringt euch als aktiver Posten in die Gesellschaft ein.“ Er wünschte ihnen, dass sie „einen guten Weg finden“, und empfahl, unbeirrt einen zweiten Anlauf zu wagen, wenn etwas mal nicht gleich klappt.

Rückblick auf die Schulzeit

„Egal, was kommt: Macht das Beste draus!“, riet die Elternbeiratsvorsitzende Silke Renz, bevor die Entlassschüler in einer Bilderpräsentation ihre Schulzeit vorstellten und Lehrer Thomas Aberle in seiner Ansprache als wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lebensweg Gründlichkeit, Teamwork, Spaß an der Arbeit, Zielstrebigkeit und das optimistische Angehen von Problemen nannte.

Silvana Stengele und Julian Eisert sprachen für die Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Betreuungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen. „Wir waren gern hier und haben viel miteinander erlebt“, sagten sie. „Aber wir freuen uns jetzt auch, dass die Schulzeit vorbei ist.“ Sieben der acht Entlassschüler besuchen allerdings weiterhin eine Schule. Ein junger Mann startet seine berufliche Laufbahn bei der Bundeswehr.

Schulleiterin Eva Riede-Leibbrand, die mit Ende dieses Schuljahres selbst in den Ruhestand geht, nutzte die Feier, um auch einige Lehrer und Mitarbeiter zu verabschieden, die entweder in den Ruhestand gehen oder sich neuen Aufgaben widmen: Nina Weber, Juliane Keppeler, Maria Steinmann, Verena Pfeil, Thomas Aberle und Schulsekretärin Brigitte Kerle.

Eine angenehme Überraschung gab es für die Entlassschüler Nayef Al Eter, Gentiana Bejzaku, Julian Eisert, Lars Huber, Petro Pialoudis, Matthias Reiß, Niklas Rohrwasser und Silvana Stengele bei der Zeugnisübergabe: Die Umschläge enthielten auch die Schecks mit dem Arbeitslohn, den die jungen Leuten beim Projekt Dienstleistungen verdient hatten – bei den meisten eine respektable Summe, die beispielsweise beim Erwerb des Führerscheins hilft.