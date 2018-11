„Fünf nach Fünf“ startet am 2. Dezember

Die katholische Pfarrgemeinde, die evangelische Kirchengemeinde und die Mennonitengemeinde laden zu Momenten der Stille in der Adventszeit ein: Von Sonntag, 2., bis Freitag, 21. Dezember, an jedem Abend von 17.05 bis 18 Uhr „Fünf nach Fünf in der Betesda-Kapelle“.

Hervorgegangen war die ökumenische Veranstaltung einst aus einer Bibellesung im Rahmen der Baden-Württembergischen Kulturtage, bei der 150 Leser an vier Tagen rund um die Uhr die gesamte Bibel vorlasen. Die Idee einer City Church wurde damals aufgegriffen und mit „Fünf nach Fünf“ fortgesetzt – einer Kirche in der Stadt, bei der man kommen und gehen kann wie man will und wie es der eigene Zeitplan zulässt.

20 Jahre lang fand „Fünf nach Fünf“, wie schon die Bibellesung, im Klosterkeller, einem alten Gewölbekeller im Dominikanerinnenkloster statt. Kartons dienten in dem kalten, feuchten und ungemütlichen Raum als Sitzgelegenheit. Allein die Beleuchtung war mit viel Aufwand verbunden. Überzeugen konnte der besondere Veranstaltungsort dennoch – mit seiner Lage mitten in der Stadt und seiner mystischen Atmosphäre.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Organisatoren zu einem Experiment entschlossen, von dem sie nicht wussten, ob es von den Menschen angenommen wird und gelingt: „Fünf nach Fünf“ fand erstmals in der Betesda-Kapelle des Pfullendorfer Krankenhauses statt. In einem beheizten, barrierefreien Raum mit bequemen Stühlen und der Toilette direkt nebenan.

Der Umzug wurde zu einem vollen Erfolg, wie Karin Schorisch-Löffler und Edith Reichle vom Organisationsteam bei einem Pressegespräch am Donnerstag berichteten. „Es waren alle Veranstaltungen gut besucht“, sagten die beiden. Im Schnitt hätten sie 25 Besucher gezählt. Anders als im feuchten und kalten Keller seien diese in der Regel auch bis zum Schluss geblieben. „Es gab Menschen, die ,Fünf nach Fünf’ täglich in ihre Abende eingebaut haben“, sagte Karin Schorisch-Löffler. „Niemand hat den Keller vermisst.“

Charakter eines Adventskalenders

Den Grundgedanken des Kommens und Gehens nach eigenem Ermessen haben die Organisatoren auch nach dem Umzug in die innenstadtferne Kapelle beibehalten. Wann man sich innerhalb der knappen Stunde dazusetzt, ist ebenso ohne Bedeutung wie das Verlassen der Veranstaltung. Ob er fünf oder fünfundfünfzig Minuten bleibt, ist jedem Besucher selbst überlassen. Auch der Charakter eines Adventskalenders ist geblieben und sorgt, wie beim Öffnen des Türchens, jeden Abend für eine Überraschung.

„Wir geben das Programm bewusst nicht im Vorfeld bekannt“, sagen Edith Reichle und Karin Schorisch-Löffler. „Man lässt sich auf etwas ein, von dem man vorher nicht weiß, was einen erwartet. Das ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten.“ Für das diesjährige Programm verraten die beiden nur so viel: „Es sind Musikgruppen aus allen drei Gemeinden, Hauskreise und viele Einzelpersonen mit dabei, die sich Gedanken gemacht haben und die Abende gestalten.“